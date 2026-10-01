Datenflut und Firmenzahlen: Diese Termine bewegen die Märkte in dieser Woche

In Europa richtet sich der Blick auf Preis- und Verbraucherdaten. Frankreich veröffentlicht Erzeugerpreise und Verbraucherpreise für September sowie Konsumausgaben für August. Für Deutschland werden zunächst die Arbeitslosenzahlen und anschließend regionale Inflationswerte erwartet; um 14 Uhr folgt die bundesweite Verbraucherpreisinformation für September. Italien legt Verbraucherpreise und Verbrauchervertrauen vor. Damit stehen sowohl die Preisentwicklung als auch die Lage am Arbeitsmarkt im Mittelpunkt.

Der Mittwoch, 30. September, bringt eine dichte Folge wichtiger Konjunkturdaten aus mehreren großen Volkswirtschaften. Bereits in der Nacht stehen in Japan Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion für August an. Aus China werden am frühen Morgen die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen veröffentlicht – sowohl die staatliche Erhebung als auch der RatingDog-Index. Die Zahlen dürften Hinweise auf die Entwicklung der globalen Nachfrage und der industriellen Aktivität liefern.

Am Nachmittag konzentriert sich das Interesse auf die USA. Um 14.15 Uhr erscheint der ADP-Arbeitsmarktbericht. Eine Viertelstunde später folgen die dritte Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal sowie Augustdaten zu Handel, Konsum, privaten Einkommen und Lagerbeständen. Der MNI Chicago PMI rundet die US-Datenfolge ab. Zusammen liefern die Veröffentlichungen Hinweise auf Wachstum, Beschäftigung und Kaufkraft – Faktoren, die für die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Geldpolitik relevant sind.

Auch auf Unternehmensseite ist der Mittwoch stark besetzt. BMW setzt seinen Kapitalmarkttag fort; Gerresheimer soll vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Hewlett Packard Enterprise veranstaltet am Abend einen Investorentag, während Micron nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen veröffentlicht. FactSet legt ebenfalls Ergebnisse vor. In Europa halten Air Liquide, L’Oréal und TotalEnergies Hauptversammlungen ab. British American Tobacco beendet seinen zweitägigen Kapitalmarkttag. Parallel diskutiert das Ostdeutsche Energieforum unter dem Motto „Sicherheit in unsicheren Zeiten“; in München endet die Start-up-Messe Bits & Pretzels.

Der anschließende Kalender bleibt ebenfalls datenreich. Am 1. Oktober stehen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in Europa und den USA sowie der US-ISM-Index an. Am 2. Oktober folgt der amerikanische Arbeitsmarktbericht; zugleich endet die EU-Prüffrist für die geplante Übernahme der Ceconomy-Mutter durch JD.com. In der Folgewoche werden unter anderem deutsche Industrieaufträge und Produktionsdaten, europäische Dienstleistungsindizes und das Protokoll der US-Notenbank veröffentlicht. Unternehmenstermine reichen von Nike, PepsiCo und TSMC bis zu Porsche und Deutsche Telekom.

Zum Abschluss des Zeitraums rückt die Berichtssaison stärker in den Vordergrund: Am 13. Oktober legen unter anderem JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Johnson & Johnson und UnitedHealth Quartalszahlen vor. Dazu kommen deutsche Inflationsdaten und US-Hausverkäufe. Die Terminübersicht bündelt damit Konjunkturindikatoren, Unternehmensausblicke und Entscheidungen, die Anlegern in den kommenden Tagen neue Anhaltspunkte zur wirtschaftlichen Lage geben.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 670,0PKT auf Ariva Indikation (30. September 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.