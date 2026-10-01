BayWa: Finanzberichte für 2025 und 2026 kommen an diesen Terminen

Der Jahresfinanzbericht für 2025 ist für den 22. Dezember 2026 angekündigt. Am selben Tag will BayWa auch den Konzern-Jahresfinanzbericht veröffentlichen. Beide Dokumente sollen auf Deutsch erscheinen. Die Konzernfassung ist zusätzlich in englischer Sprache vorgesehen. Die deutschsprachigen Berichte werden auf der Investor-Relations-Seite des Unternehmens bereitgestellt; die englische Version soll im englischsprachigen Bereich der Website abrufbar sein.

Die BayWa AG hat am 29. September 2026 zwei Vorabbekanntmachungen zu künftigen Finanzberichten veröffentlicht. Die Mitteilungen enthalten keine Geschäftszahlen oder Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Sie informieren ausschließlich darüber, wann die Berichte für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 zugänglich sein sollen.

Für das Geschäftsjahr 2026 hat BayWa die Veröffentlichung des Konzern-Finanzberichts für das Halbjahr beziehungsweise das zweite Quartal angekündigt. Dieser Bericht soll am 26. Februar 2027 erscheinen – ebenfalls sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Auch dafür verweist das Unternehmen auf seine jeweiligen Investor-Relations-Webseiten.

Die Termine wurden über EQS News bekannt gemacht. Die Veröffentlichungen erfolgen im Rahmen der gesetzlichen Vorabbekanntmachungspflichten nach den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Die beiden Meldungen gingen am 29. September um 13.37 Uhr beziehungsweise 13.45 Uhr ein. Als verantwortliches Unternehmen ist jeweils die BayWa AG mit Sitz in München genannt.

Die Ankündigungen setzen damit zwei zeitliche Eckpunkte für die Finanzberichterstattung: Zunächst sollen Ende Dezember 2026 der Einzel- und der Konzern-Jahresfinanzbericht für 2025 folgen. Rund zwei Monate später ist der Halbjahres- beziehungsweise Quartalsbericht des Konzerns für 2026 geplant. Die Mitteilungen enthalten jedoch keine weitergehenden Informationen dazu, welche Kennzahlen oder Erläuterungen die Dokumente umfassen werden.

Ebenso lassen sich aus den Vorankündigungen keine Aussagen zur finanziellen Lage, zu Geschäftsergebnissen, Prognosen oder zur Strategie der BayWa ableiten. Solche Angaben sind den angekündigten Berichten selbst vorbehalten. Die Veröffentlichungstermine sind daher vor allem für Aktionäre, Analysten und andere Marktteilnehmer relevant, die ihre Beobachtung der Finanzberichterstattung des Unternehmens entsprechend planen können.

Die Dokumente sollen über die auf der BayWa-Website ausgewiesenen Bereiche „Investor Relations“ und „Veröffentlichungen“ erreichbar sein. Für deutschsprachige Nutzer ist dies die Seite baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen. Die englische Konzernberichterstattung soll unter baywa.com/en/investor-relations/publications/publications bereitgestellt werden. Die EQS-Mitteilungen selbst wurden am 29. September 2026 verbreitet. Sie bestätigen somit die geplanten Publikationstermine, nicht aber eine bereits erfolgte Veröffentlichung der Berichte.

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,455EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.