Die Käufe wurden über Xetra sowie über die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis abgewickelt. Eine von der Bank beauftragte Wertpapierhandelsbank führte die Transaktionen aus. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Geschäften veröffentlichte die Deutsche Bank auf ihrer Investor-Relations-Seite.

Die Deutsche Bank hat ihr am 24. August angekündigtes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Vom 25. August bis zum 25. September 2026 erwarb das Institut insgesamt 15.063.631 eigene Aktien. Das entspricht 0,8 Prozent des Grundkapitals. Der volumengewichtete Durchschnittskurs lag bei 33,19 Euro je Aktie. Nach Angaben der Bank belief sich das Programm auf ein Volumen von 500 Millionen Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In der letzten Rückkaufwoche vom 21. bis 25. September kaufte die Bank 6,71 Millionen Aktien. Die größte Tagesmenge entfiel mit rund 2,30 Millionen Stücken auf den 24. September; der durchschnittliche Kaufkurs lag an diesem Tag bei 31,25 Euro. Am 23. September waren es rund 2,27 Millionen Aktien zu durchschnittlich 31,93 Euro. Die gemeldeten Tageskurse bewegten sich zwischen 31,25 und 33,33 Euro.

Der Rückkauf ist Teil der Kapitalmaßnahmen, mit denen die Deutsche Bank Mittel an ihre Aktionäre zurückführt. Aus den veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass die Bank in rund einem Monat knapp ein Prozent des Grundkapitals erworben hat. Welche Wirkung das Programm auf den Aktienkurs oder künftige Ausschüttungen haben wird, lässt sich daraus allein nicht ableiten.

Parallel dazu bereitet sich die Bank auf den Wettbewerb um das geplante staatlich geförderte Altersvorsorgedepot vor. Das neue Angebot soll 2027 starten. Anbieter müssen zunächst ein Standarddepot bereitstellen, dessen Kosten auf ein Prozent begrenzt sind. Für zusätzliche Produkte gilt dieser Kostendeckel nach den vorliegenden Angaben nicht. Damit könnten Finanzdienstleister neben einer preisregulierten Basislösung weitere Angebote platzieren – und um Kundinnen und Kunden konkurrieren.

Die Deutsche Bank hat erste Hinweise auf ein Angebot jenseits des Standarddepots gegeben. Wie sie sich damit gegenüber Banken, Brokern und Versicherern positioniert, ist noch offen. Ein Beitrag des „Handelsblatts“ bewertet das bislang erkennbare Konzept kritisch und verweist auf mögliche Schwächen einzelner Produkte. Belastbare Vergleiche dürften erst möglich sein, wenn Preise und konkrete Leistungen der Anbieter vollständig vorliegen.

Anleger diskutieren zudem über die langfristigen Aussichten der Bank. Dabei werden unter anderem Deregulierung, Investitionsbedarf, künstliche Intelligenz und das Zinsniveau als Einflussfaktoren genannt. Solche Einschätzungen bleiben Prognosen; die Rückkaufmeldung selbst liefert hierzu keine zusätzliche Aussage.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 31,71EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.

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