🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Scout24: Goldman setzt auf Abo-Wachstum und hebt Kursziel leicht an

    Scout24: Goldman setzt auf Abo-Wachstum und hebt Kursziel leicht an
    Foto: Scout24 SE

    ## Goldman Sachs sieht weiteres Wachstumspotenzial bei Scout24

    Goldman Sachs bleibt für die Scout24-Aktie optimistisch. Die US-Investmentbank erhöhte ihr Kursziel von 107 auf 108 Euro und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Adam Berlin begründet seine Einschätzung mit Chancen auf stärkeres Abonnementwachstum: Das neue Angebot des Portalbetreibers könne die Markterwartungen übertreffen, schrieb er am Montag in einem Branchenkommentar.

    Die Einschätzung ist damit vor allem an die Entwicklung des Abo-Geschäfts geknüpft. Goldman Sachs hält es für möglich, dass Scout24 mit dem neuen Angebot mehr Abonnenten gewinnt, als derzeit von Marktteilnehmern erwartet wird. Weitere Einzelheiten zu dem Angebot oder konkrete Wachstumsprognosen nannte die vorliegende Mitteilung nicht. Das Kursziel wurde lediglich um einen Euro angehoben; an der positiven Anlageempfehlung änderte sich nichts. Die Originalstudie wurde am 28. September 2026 veröffentlicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Scout24!
    Long
    63,87€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    71,49€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Parallel dazu setzte Scout24 sein Aktienrückkaufprogramm fort. Zwischen dem 21. und dem 25. September kaufte das Unternehmen insgesamt 449.934 eigene Aktien zurück. Die Transaktionen wurden über Börsen beziehungsweise ein multilaterales Handelssystem abgewickelt. Scout24 hatte dafür ein Kreditinstitut beauftragt.

    Der Rückkauf verteilte sich auf fünf Handelstage. Am 21. September erwarb Scout24 20.000 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 74,9483 Euro. Einen Tag später waren es 10.000 Stück zu durchschnittlich 75,4616 Euro. Am 23. September kaufte das Unternehmen insgesamt 174.271 Aktien: 145.459 Stück über Xetra zu 71,6613 Euro und weitere 28.812 über die Plattform CEUX zu 71,5144 Euro.

    Am 24. September kamen 143.463 Aktien hinzu. Davon entfielen 140.000 Stück auf Xetra zu einem Durchschnittskurs von 69,0996 Euro und 3.463 Aktien auf CEUX zu 68,6639 Euro. Zum Ende der Woche kaufte Scout24 weitere 102.200 Aktien über Xetra. Der gewichtete Durchschnittskurs lag an diesem Tag bei 67,4335 Euro.

    Seit dem Start des Programms am 1. Juni 2026 hat Scout24 bis einschließlich 25. September insgesamt 2.418.087 Aktien zurückgekauft. Das Programm war am 31. Mai bekannt gemacht worden. Die nun gemeldeten Geschäfte stehen unter den einschlägigen europäischen Vorgaben für Aktienrückkäufe; detaillierte Angaben veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Investor-Relations-Internetseite.

    Die beiden Mitteilungen setzen unterschiedliche Akzente: Goldman Sachs verweist auf mögliches Wachstum im Abonnementgeschäft, während Scout24 mit dem Rückkauf eigene Aktien vom Markt nimmt. Aus den Angaben zum Rückkauf lässt sich jedoch keine Aussage über die künftige Geschäftsentwicklung oder die Wirkung des Programms auf den Aktienkurs ableiten.



    Scout24

    +1,04 %
    -4,96 %
    -16,19 %
    -7,71 %
    -36,80 %
    +2,02 %
    +12,88 %
    +122,20 %
    +126,42 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
    Scout24 direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 67,70EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Scout24: Goldman setzt auf Abo-Wachstum und hebt Kursziel leicht an ## Goldman Sachs sieht weiteres Wachstumspotenzial bei Scout24 Goldman Sachs bleibt für die Scout24-Aktie optimistisch. Die US-Investmentbank erhöhte ihr Kursziel von 107 auf 108 Euro und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Adam Berlin …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     