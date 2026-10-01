Scout24: Goldman setzt auf Abo-Wachstum und hebt Kursziel leicht an

Die Einschätzung ist damit vor allem an die Entwicklung des Abo-Geschäfts geknüpft. Goldman Sachs hält es für möglich, dass Scout24 mit dem neuen Angebot mehr Abonnenten gewinnt, als derzeit von Marktteilnehmern erwartet wird. Weitere Einzelheiten zu dem Angebot oder konkrete Wachstumsprognosen nannte die vorliegende Mitteilung nicht. Das Kursziel wurde lediglich um einen Euro angehoben; an der positiven Anlageempfehlung änderte sich nichts. Die Originalstudie wurde am 28. September 2026 veröffentlicht.

Goldman Sachs bleibt für die Scout24-Aktie optimistisch. Die US-Investmentbank erhöhte ihr Kursziel von 107 auf 108 Euro und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Adam Berlin begründet seine Einschätzung mit Chancen auf stärkeres Abonnementwachstum: Das neue Angebot des Portalbetreibers könne die Markterwartungen übertreffen, schrieb er am Montag in einem Branchenkommentar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parallel dazu setzte Scout24 sein Aktienrückkaufprogramm fort. Zwischen dem 21. und dem 25. September kaufte das Unternehmen insgesamt 449.934 eigene Aktien zurück. Die Transaktionen wurden über Börsen beziehungsweise ein multilaterales Handelssystem abgewickelt. Scout24 hatte dafür ein Kreditinstitut beauftragt.

Der Rückkauf verteilte sich auf fünf Handelstage. Am 21. September erwarb Scout24 20.000 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 74,9483 Euro. Einen Tag später waren es 10.000 Stück zu durchschnittlich 75,4616 Euro. Am 23. September kaufte das Unternehmen insgesamt 174.271 Aktien: 145.459 Stück über Xetra zu 71,6613 Euro und weitere 28.812 über die Plattform CEUX zu 71,5144 Euro.

Am 24. September kamen 143.463 Aktien hinzu. Davon entfielen 140.000 Stück auf Xetra zu einem Durchschnittskurs von 69,0996 Euro und 3.463 Aktien auf CEUX zu 68,6639 Euro. Zum Ende der Woche kaufte Scout24 weitere 102.200 Aktien über Xetra. Der gewichtete Durchschnittskurs lag an diesem Tag bei 67,4335 Euro.

Seit dem Start des Programms am 1. Juni 2026 hat Scout24 bis einschließlich 25. September insgesamt 2.418.087 Aktien zurückgekauft. Das Programm war am 31. Mai bekannt gemacht worden. Die nun gemeldeten Geschäfte stehen unter den einschlägigen europäischen Vorgaben für Aktienrückkäufe; detaillierte Angaben veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Investor-Relations-Internetseite.

Die beiden Mitteilungen setzen unterschiedliche Akzente: Goldman Sachs verweist auf mögliches Wachstum im Abonnementgeschäft, während Scout24 mit dem Rückkauf eigene Aktien vom Markt nimmt. Aus den Angaben zum Rückkauf lässt sich jedoch keine Aussage über die künftige Geschäftsentwicklung oder die Wirkung des Programms auf den Aktienkurs ableiten.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 67,70EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar