Fresenius sichert sich mAbxience komplett: 45 % für bis zu 750 Mio. €
Mit der vollständigen Übernahme von mAbxience schärft Fresenius seine Biopharma-Strategie und sichert sich eine starke Position im rasant wachsenden Biosimilars-Markt.
Foto: adobe.stock.com
- Fresenius hat die verbleibenden 45 % an mAbxience übernommen und besitzt die Biosimilars-Plattform nun vollständig.
- Die Gegenleistung beträgt bis zu 750 Mio. €, davon sind 50 Mio. € an erfolgreiche Zulassungen von Produktionsstätten geknüpft; bezahlt wird aus vorhandener Liquidität und operativem Cashflow.
- mAbxience wird vollständig in Fresenius Kabi eingebunden und deckt gemeinsam mit Fresenius die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zur Vermarktung ab.
- Die vollständige Kontrolle soll Fresenius mehr Flexibilität bei Investitionen, Produktionskapazitäten und der Auswahl sowie Einführung neuer Biosimilars geben.
- Der Biosimilars-Markt könnte bis 2035 ein Volumen von mehr als 180 Mrd. € erreichen; Fresenius erwartet, dass die Übernahme unmittelbar zum bereinigten Ergebnis je Aktie beiträgt.
- Die Prognose für 2026 und die Biopharma-Ambition für 2030 bleiben unverändert; mAbxience erzielte 2025 mehr als 320 Mio. € Umsatz und beschäftigt über 1.300 Mitarbeitende.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Fresenius ist am 04.11.2026.
Der Kurs von Fresenius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,61EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,04 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,58EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.105,00PKT (-0,04 %).
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