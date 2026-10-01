ASTA-Aktie unter Druck: Großaktionär verkauft 500.000 Aktien

Ursprünglich hatten ETV Montana Tech Holding und Makra angekündigt, gemeinsam bis zu 500.000 Aktien anzubieten. Tatsächlich veräußerte jedoch allein ETV Montana Tech Anteile; Makra beteiligte sich nicht am Verkauf. Nach Abschluss halten beide Gesellschaften zusammen weiterhin rund 51,2 Prozent an ASTA und bleiben damit Mehrheitsaktionäre. Der Streubesitz erhöht sich nach Unternehmensangaben von etwa 39,4 auf rund 42,9 Prozent. Die Platzierung soll der Nachfrage institutioneller Anleger nach einem größeren Freefloat Rechnung tragen und die Handelbarkeit der Aktie verbessern. Beide Anteilseigner haben sich verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen, 180 Tage nach dem Settlement keine weiteren Aktien zu verkaufen.

Die Aktien von ASTA Energy Solutions gerieten am Dienstagabend unter Druck. Nach Bekanntwerden einer geplanten Platzierung durch die Mehrheitseigner verloren die Papiere im nachbörslichen Handel auf Tradegate rund fünf Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs. Am Mittwoch bestätigte der Kupferspezialist den erfolgreichen Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens: Die ETV Montana Tech Holding verkaufte 500.000 Aktien zu je 60 Euro an internationale institutionelle Investoren. Das Paket entspricht etwa 3,5 Prozent des Grundkapitals. Es handelte sich um bestehende Aktien; ASTA selbst erhält daher keine Erlöse. Das Settlement, also die Abwicklung der Transaktion, wird voraussichtlich am 2. Oktober erfolgen.

ETV Montana Tech will einen Teil der Nettoerlöse zur Erfüllung einer vertraglichen Earn-out-Verpflichtung gegenüber der Montana Aerospace AG verwenden. Diese Zahlung steht im Zusammenhang mit dem Erwerb von ASTA und wurde bereits durch den Börsengang des Unternehmens Anfang 2026 ausgelöst. Die Mehrheitsaktionäre betonen, weiterhin hinter der langfristigen Entwicklung des Unternehmens zu stehen. Für die Platzierung fungierte Berenberg als alleiniger globaler Koordinator und Bookrunner.

ASTA-Chef Karl Schäcke begrüßte den erweiterten Aktionärskreis und die erwartete höhere Liquidität. Ein größerer Streubesitz könne die Sichtbarkeit und Attraktivität der Aktie für institutionelle Investoren stärken. Zugleich bestätigte das Unternehmen seinen Ausblick, nachdem es seine Prognose jüngst angehoben hatte. Als Grundlage nennt ASTA eine starke Kundennachfrage, einen robusten Auftragsbestand sowie langfristige Wachstumsperspektiven durch Energiewende und steigenden Strombedarf. Der österreichische Hersteller produziert hochpräzise Kupferlösungen für Stromerzeugung, Übertragung und Elektromobilität. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Siemens Energy, GE Vernova, Hitachi und Andritz. ASTA beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende an sechs Standorten auf drei Kontinenten und wurde nach dem Börsengang im Januar 2026 in den SDAX aufgenommen. Die Aktienplatzierung verändert die Kapitalstruktur nicht durch eine Ausgabe neuer Aktien; separat meldete ASTA allerdings 11.018 neue Stückaktien aus einem Mitarbeiteroptionsprogramm. Damit stieg die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Monatsende auf 14.248.306.

Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 60,30EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.