Progress: Gewinn überrascht – doch dieser Haken drückt die Aktie

Der Haken steckt im Umsatz. Im dritten Geschäftsquartal bis zum 31. August erzielte der Softwareanbieter 246 Millionen US-Dollar, zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten laut FactSet 247 Millionen US-Dollar erwartet. Beim bereinigten Gewinn je Aktie lag Progress dagegen mit 1,69 US-Dollar klar über der Prognose von 1,52 US-Dollar.

Mehr Gewinn als erwartet, eine höhere Umsatzprognose – und trotzdem fällt die Aktie: Progress Software verlor am Mittwoch nach Börsenschluss zeitweise 1,3 Prozent. Im regulären Handel hatte der Titel noch 1,3 Prozent auf 39,97 US-Dollar gewonnen. Am Donnerstagmorgen notiert die Aktie in der Nachbörse weiterhin leicht im Minus.

Für das Geschäftsjahr peilt Progress jetzt 1,04 bis 1,05 Milliarden US-Dollar Umsatz an. Zuvor waren es 990 Millionen bis eine Milliarde US-Dollar. Analysten erwarten eine Milliarde US-Dollar. Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie von 6,15 bis 6,23 US-Dollar entspricht den Erwartungen.

Neue Impulse soll die Übernahme von Domo liefern. Am 22. September schloss Progress die Übernahme des Anbieters für Datenanalyse und Business Intelligence für 400 Millionen US-Dollar ab. Der Kauf soll die Kundenbasis um mehr als 2.400 Unternehmen erweitern.

Damit setzt Progress seinen Wandel von Software für die Anwendungsentwicklung hin zu KI-Infrastruktur fort. Konzernchef Yogesh Gupta zufolge soll Domo Kunden helfen, ihre Daten besser zu nutzen und KI-Innovationen schneller voranzutreiben. Progress erhält dadurch stärkeren Zugang zu den Ausgaben von Unternehmen für KI und Datenwerkzeuge.

Die Börsenbilanz bleibt schwach: Seit Jahresbeginn hat die Aktie 5,7 Prozent verloren. Sie liegt 14 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch-Schlusskurs von 46,87 US-Dollar vom 13. Oktober 2025.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Progress Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 35,40EUR auf Tradegate (30. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.





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