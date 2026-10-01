US-Softwareunternehmen
Progress: Gewinn überrascht – doch dieser Haken drückt die Aktie
Progress Software übertrifft die Gewinnerwartung und hebt die Umsatzprognose an. Trotzdem fällt die Aktie nachbörslich. Eine einzige Zahl enttäuscht – während ein 400-Millionen-US-Dollar-Deal neues Wachstum bringen soll.
Mehr Gewinn als erwartet, eine höhere Umsatzprognose – und trotzdem fällt die Aktie: Progress Software verlor am Mittwoch nach Börsenschluss zeitweise 1,3 Prozent. Im regulären Handel hatte der Titel noch 1,3 Prozent auf 39,97 US-Dollar gewonnen. Am Donnerstagmorgen notiert die Aktie in der Nachbörse weiterhin leicht im Minus.
Der Haken steckt im Umsatz. Im dritten Geschäftsquartal bis zum 31. August erzielte der Softwareanbieter 246 Millionen US-Dollar, zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten laut FactSet 247 Millionen US-Dollar erwartet. Beim bereinigten Gewinn je Aktie lag Progress dagegen mit 1,69 US-Dollar klar über der Prognose von 1,52 US-Dollar.
Für das Geschäftsjahr peilt Progress jetzt 1,04 bis 1,05 Milliarden US-Dollar Umsatz an. Zuvor waren es 990 Millionen bis eine Milliarde US-Dollar. Analysten erwarten eine Milliarde US-Dollar. Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie von 6,15 bis 6,23 US-Dollar entspricht den Erwartungen.
Neue Impulse soll die Übernahme von Domo liefern. Am 22. September schloss Progress die Übernahme des Anbieters für Datenanalyse und Business Intelligence für 400 Millionen US-Dollar ab. Der Kauf soll die Kundenbasis um mehr als 2.400 Unternehmen erweitern.
Damit setzt Progress seinen Wandel von Software für die Anwendungsentwicklung hin zu KI-Infrastruktur fort. Konzernchef Yogesh Gupta zufolge soll Domo Kunden helfen, ihre Daten besser zu nutzen und KI-Innovationen schneller voranzutreiben. Progress erhält dadurch stärkeren Zugang zu den Ausgaben von Unternehmen für KI und Datenwerkzeuge.
Die Börsenbilanz bleibt schwach: Seit Jahresbeginn hat die Aktie 5,7 Prozent verloren. Sie liegt 14 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch-Schlusskurs von 46,87 US-Dollar vom 13. Oktober 2025.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Die Progress Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 35,40EUR auf Tradegate (30. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.