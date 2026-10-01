🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    2G Energy zündet Wachstumsturbo: Umsatzziel 2028 bis 850 Millionen Euro

    2G Energy zündet Wachstumsturbo: Umsatzziel 2028 bis 850 Millionen Euro
    Foto: adobe.stock.com

    ### 2G Energy hebt Mittelfristziele nach starkem Auftragseingang an

    Der Energieanlagenbauer 2G Energy meldet für das dritte Quartal erneut einen Auftragseingang von mehr als 400 Millionen Euro. Wachstumstreiber bleibt das Geschäft mit Rechenzentren. Zugleich entwickelt sich die Nachfrage in weiteren Märkten und Regionen positiv. Der Vorstand erhöht deshalb die Umsatzprognose für 2027 und gibt erstmals eine Zielspanne für 2028 aus.

    Ein neuer Großauftrag aus der Rechenzentrumsbranche umfasst containerisierte Kraftwerke mit einer Leistung von 275 Megawatt – mehr als die gesamte Produktionsmenge des Unternehmens im Geschäftsjahr 2025. 2G verbucht solche Aufträge erst nach Vertragsunterzeichnung und Eingang einer Anzahlung. In diesem Fall leistete der Kunde eine Zahlung im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Auch ein bereits angekündigter Auftrag aus dem Bergbau wurde im Juli abgeschlossen. Nach Unternehmensangaben wachsen zudem traditionelle Segmente und Regionen teilweise zweistellig. Für Wärmepumpen rechnet 2G 2026 mit Auftragseingängen von bis zu 30 Millionen Euro.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Für 2027 erwartet das Management nun einen Umsatz von 600 bis 650 Millionen Euro, nach zuvor 570 bis 620 Millionen. Gegenüber der bestätigten Umsatzprognose von 490 Millionen Euro für 2026 entspräche dies einem Zuwachs von rund 23 bis 33 Prozent. Die EBIT-Marge soll ab 2027 über 11 Prozent liegen. Für 2028 stellt 2G einen Umsatz zwischen 750 und 850 Millionen Euro in Aussicht. Eine neue Montagehalle am Standort Heek, die Ende 2027 in Betrieb gehen soll, und ein schrittweiser Personalaufbau sollen weiteres Wachstum ermöglichen.

    Das erste Halbjahr fiel schwächer aus als im Vorjahr: Die Gesamtleistung sank um 4,7 Prozent auf 184,0 Millionen Euro. Das EBIT betrug 0,8 Millionen Euro, verglichen mit 5,7 Millionen im Vorjahreszeitraum; die EBIT-Marge lag bei 0,6 Prozent nach 3,3 Prozent. Belastend wirkte vor allem der Wegfall kurzfristiger Ukraine-Aufträge aus dem Vorjahr. Der Kraftwerksumsatz ging um 36,4 Prozent auf 52,7 Millionen Euro zurück. Der Serviceumsatz sank moderat um 4,3 Prozent auf 83,5 Millionen Euro. Höhere Personal- und Abschreibungskosten belasteten zusätzlich.

    Für das Gesamtjahr hält der Vorstand dennoch an seiner Prognose fest: 490 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 9,5 bis 10,5 Prozent, jeweils am oberen Ende der bisherigen Bandbreite. Die Auslieferung des ersten Rechenzentrumsauftrags soll im vierten Quartal beginnen; auch das deutsche Biogasgeschäft gewinne an Dynamik. Die Liquidität lag Ende Juni bei 29,3 Millionen Euro, deutlich über den 0,1 Millionen zum Jahresende 2025.

    First Berlin bestätigte am 30. September die Kaufempfehlung und das Kursziel von 83 Euro. Die Analysten sehen die Wachstumsperspektive angesichts hoher Aufträge und besserer Visibilität als intakt. Die Einschätzung ist eine Research-Meinung, keine Anlageberatung.



    2G ENERGY

    +2,47 %
    -5,68 %
    +10,13 %
    -13,94 %
    +88,21 %
    +152,36 %
    +136,35 %
    +1.312,72 %
    +2.715,18 %
    ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N
    2G ENERGY direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 62,03EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    2G Energy zündet Wachstumsturbo: Umsatzziel 2028 bis 850 Millionen Euro ### 2G Energy hebt Mittelfristziele nach starkem Auftragseingang an Der Energieanlagenbauer 2G Energy meldet für das dritte Quartal erneut einen Auftragseingang von mehr als 400 Millionen Euro. Wachstumstreiber bleibt das Geschäft mit Rechenzentren. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     