Neureither knackt die Fünf-Prozent-Marke bei pferdewetten.de

Der Anteil entspricht 464.080 Stimmrechten. Neureither hält diese nicht unmittelbar: In der Mitteilung werden ihm die Stimmrechte nach § 34 WpHG zugerechnet, während sein direkter Bestand mit null angegeben ist. Als Aktionärin mit mindestens drei Prozent nennt die Meldung die SN Neil Vermögensverwaltung GmbH. Die Mitteilung weist Neureither als natürliche Person und als Teil der Beteiligungskette aus.

Neil Neureither hält über die SN Neil Vermögensverwaltung GmbH inzwischen mehr als fünf Prozent der Stimmrechte an der pferdewetten.de AG. Das geht aus einer Stimmrechtsmitteilung hervor, die das Düsseldorfer Unternehmen am 28. September 2026 veröffentlichte. Als Datum der Schwellenberührung ist ebenfalls der 28. September angegeben. Die Beteiligung beträgt laut korrigierter Meldung 5,002 Prozent.

Die Korrektur betrifft eine Unstimmigkeit in der ersten Veröffentlichung. Dort war der Stimmrechtsanteil mit 5,002 Prozent angegeben, die Summe aller Anteile jedoch fälschlich mit 2,002 Prozent ausgewiesen. In der am 29. September veröffentlichten korrigierten Fassung ist auch die Gesamtsumme auf 5,002 Prozent berichtigt. Der ausgewiesene Bestand von 464.080 Stimmrechten und die übrigen wesentlichen Angaben blieben unverändert. Die Korrektur ändert demnach nicht den gemeldeten Aktienbestand, sondern stellt die rechnerische Darstellung klar.

In der korrigierten Meldung wird der neue Anteil dem zuletzt gemeldeten Stand von 4,53 Prozent gegenübergestellt. Damit liegt Neureither nun oberhalb der gesetzlichen Fünf-Prozent-Schwelle. Die Mitteilung führt als Grund den Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten an, nennt aber weder den konkreten Vorgang noch den Zeitpunkt einzelner Transaktionen. Auch Angaben zu Kaufpreis oder Finanzierung enthält sie nicht. Aus der Meldung lässt sich deshalb nicht ableiten, auf welche Weise der Stimmrechtsanteil von 4,53 auf 5,002 Prozent gestiegen ist.

Finanzinstrumente, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, weist Neureither nicht aus. Sowohl Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG als auch solche nach Nummer 2 sind mit null angegeben. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der pferdewetten.de AG beträgt laut Mitteilung 9.277.881.

Die Beteiligungsanzeige liefert damit einen Überblick über die Stimmrechtsposition, enthält jedoch keine Aussage zu strategischen Absichten Neureithers oder zur künftigen Entwicklung seines Engagements. Ebenso macht die Mitteilung keine Angaben zu möglichen Auswirkungen auf die Unternehmensführung. Für Anleger ist vor allem relevant, dass die korrigierte Fassung den Anteil einheitlich mit gut fünf Prozent ausweist und die Abweichung zwischen Stimmrechts- und Gesamtsumme der ersten Veröffentlichung beseitigt.

Die Pferdewetten.de Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 2,16EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.