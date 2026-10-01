UBS stuft BMW auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Insgesamt steckten die Münchner zwischen der Behebung ihrer Probleme und der Transformation des Geschäfts, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch in seinem Resümee zum Kapitalmarkttag. Die größte Überraschung sei die Betonung der Chancen im KI-Bereich durch den BMW-Chef Milan Nedeljkovic gewesen ? auch über die Fahrzeuge selbst hinaus./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 21:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 55,28EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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