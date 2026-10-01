BVB setzt auf Kontinuität: Cramer steigt zum Vorsitzenden auf

Auch Sportgeschäftsführer Lars Ricken erhält eine deutlich längere Perspektive: Sein bisher ebenfalls bis zum 30. Juni 2027 laufender Anstellungsvertrag wird bis zum 30. Juni 2030 verlängert. Ricken, früherer BVB-Spieler und Geschäftsführer Sport, verantwortet damit weiterhin den sportlichen Bereich. Thomas Treß hingegen plant den geordneten Rückzug aus der operativen Führung. Auf eigenen Wunsch wird sein Vertrag lediglich um ein Jahr bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Danach will er aus der Geschäftsführung ausscheiden und sich Mandaten in Aufsichts- und Kontrollgremien anderer Unternehmen sowie einer selbstständigen Beratungstätigkeit widmen. Dem BVB will Treß bei Bedarf weiterhin beratend zur Verfügung stehen.

Borussia Dortmund verlängert die Verträge von drei Geschäftsführern und verändert zugleich die Führungsspitze des börsennotierten Fußballunternehmens. Carsten Cramer, bisher Sprecher der Geschäftsführung, übernimmt mit sofortiger Wirkung den Vorsitz des Gremiums. Sein Vertrag, der ursprünglich am 30. Juni 2027 ausgelaufen wäre, wird um vier Jahre bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Der Präsidialausschuss des Beirats der persönlich haftenden Gesellschafterin traf die Personalentscheidungen am 28. September; der Klub begründet sie mit dem Ziel, Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung zu sichern.

Das vierköpfige Führungsgremium komplettiert Svenja Schlenker. Ihr Vertrag bleibt unverändert und läuft nach einer Korrektur der ursprünglichen Ad-hoc-Mitteilung bis zum 31. Dezember 2028. In der ersten Veröffentlichung hatte der BVB irrtümlich den 30. Juni 2028 genannt. Die Berichtigung vom 29. September betrifft ausschließlich diese Laufzeit; die übrigen Personalentscheidungen bleiben unverändert. Schlenker war im November 2025 zur Geschäftsführerin bestellt worden. Die präzisierte Angabe ist für Anleger relevant, weil sie Klarheit über die personelle Planung und die Laufzeit des gesamten Führungsteams schafft.

Präsident Hans-Joachim Watzke begründete die Entscheidung mit Vertrauen in Cramer und das gesamte Management. Die Geschäftsführung bringe Erfahrung, Kompetenz und Verständnis für die besondere Identität des Clubs mit, um den BVB erfolgreich in die Zukunft zu führen, wird er in einer Vereinsmitteilung zitiert. Cramer erklärte, er wolle den Verein gemeinsam mit dem Team zukunftsorientiert und mit klarer Haltung weiterentwickeln. Der Anspruch sei, Borussia Dortmund sportlich erfolgreich, wirtschaftlich stabil und zugleich fest in seinen Werten verwurzelt aufzustellen. Die Aussagen unterstreichen, dass die Vertragsverlängerungen nicht allein als Personalpflege, sondern als Signal strategischer Verlässlichkeit verstanden werden sollen.

Cramer ist 57 Jahre alt, seit 2010 beim BVB und seit 2018 Mitglied der Geschäftsführung. Im November 2025 folgte er Watzke als Sprecher. Mit seiner Ernennung zum Vorsitzenden erhält er nun die formale Spitze; Watzke sieht das Team für die Zukunft gerüstet und setzt weiterhin konsequent auf langfristige strategische Kontinuität.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 3,155EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

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