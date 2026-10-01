🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siltronic: Goldman Sachs meldet 5,71 Prozent – meist über Finanzinstrumente

    Siltronic: Goldman Sachs meldet 5,71 Prozent – meist über Finanzinstrumente
    Foto: Adobe Stock

    ### Goldman Sachs baut gemeldete Position an Siltronic aus

    Goldman Sachs hat seine gemeldete Beteiligungsposition an Siltronic innerhalb weniger Tage ausgebaut. Nach zwei Stimmrechtsmitteilungen, die der US-Finanzkonzern am 28. und 30. September veröffentlichen ließ, stieg der Gesamtanteil aus zugerechneten Stimmrechten und Finanzinstrumenten von 5,24 auf 5,71 Prozent. Die Schwellenüberschreitungen erfolgten am 21. und 23. September. Beide Meldungen beziehen sich auf die Siltronic AG mit insgesamt 33 Millionen Stimmrechten.

    Die erste Meldung weist 110.689 Stimmrechte aus, die Goldman Sachs zugerechnet werden; das entspricht 0,34 Prozent. Hinzu kamen Instrumente im Umfang von 4,90 Prozent. In der zweiten Mitteilung erhöhte sich der zugerechnete Stimmrechtsanteil auf 169.375 Stimmen beziehungsweise 0,51 Prozent. Der Anteil aus Instrumenten stieg auf 5,20 Prozent. Insgesamt legte die gemeldete Position damit binnen zwei Tagen um 0,47 Prozentpunkte zu. Davon entfielen 0,17 Punkte auf Stimmrechte und 0,30 Punkte auf Instrumente.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SILTRONIC AG!
    Long
    76,79€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 11,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    86,91€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Den größten Teil der Instrumente bilden Ansprüche auf Rückforderung und Nutzungsrechte. In der jüngsten Meldung entfallen darauf 2,27 beziehungsweise 1,40 Prozent der Stimmrechte. Eine Umtauschanleihe mit Fälligkeit im Januar 2029 entspricht weiteren 0,89 Prozent. Zusammen summieren sich diese Instrumente auf 4,56 Prozent. Zusätzlich meldete Goldman Sachs einen bar abzurechnenden Swap über 0,62 Prozent sowie einen Kaufoptionsschein über 0,02 Prozent. Diese Instrumente machen zusammen 0,64 Prozent aus.

    Die Angaben zeigen somit eine wachsende gemeldete Position, bedeuten aber nicht, dass Goldman Sachs über 5,71 Prozent der Siltronic-Aktien verfügt oder in diesem Umfang unmittelbar stimmberechtigt ist. Die Mitteilung unterscheidet zwischen zugerechneten Stimmrechten und Finanzinstrumenten. Bei den zuletzt gemeldeten 5,71 Prozent entfallen lediglich 0,51 Prozent auf Stimmrechte; der größere Anteil ergibt sich aus Instrumenten. Ein Teil davon wird bar abgerechnet. Aus der Veröffentlichung geht nicht hervor, ob Goldman Sachs eine strategische Beteiligung anstrebt oder Einfluss auf die Unternehmensführung nehmen will.

    Die erste Meldung hatte für die Instrumente insgesamt 4,90 Prozent ausgewiesen: 4,52 Prozent aus Instrumenten mit möglichem Erwerbsbezug und 0,38 Prozent aus bar abzurechnenden Positionen. In der Folgemeldung lagen diese Kategorien bei 4,56 und 0,64 Prozent. Die ausgewiesene Gesamtposition erhöhte sich damit, während sich ihre Zusammensetzung ebenfalls veränderte.

    Die Stimmrechtsmitteilungen wurden gemäß § 40 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes veröffentlicht. Als meldepflichtiges Unternehmen ist The Goldman Sachs Group, Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware, angegeben. Die Positionen werden über verschiedene Gesellschaften des Konzerns gehalten beziehungsweise zugerechnet, darunter Goldman Sachs Asset Management sowie Banken und weitere Tochtergesellschaften. Die Meldungen enthalten keine Angaben zu Kaufpreisen, Transaktionsvolumen oder den Gründen für die Veränderungen.



    SILTRONIC AG

    +1,92 %
    +7,69 %
    +3,48 %
    -2,21 %
    +75,79 %
    +0,31 %
    -40,26 %
    +242,48 %
    +113,05 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
    SILTRONIC AG direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 82,30EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Siltronic: Goldman Sachs meldet 5,71 Prozent – meist über Finanzinstrumente ### Goldman Sachs baut gemeldete Position an Siltronic aus Goldman Sachs hat seine gemeldete Beteiligungsposition an Siltronic innerhalb weniger Tage ausgebaut. Nach zwei Stimmrechtsmitteilungen, die der US-Finanzkonzern am 28. und 30. September …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     