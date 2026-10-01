Siltronic: Goldman Sachs meldet 5,71 Prozent – meist über Finanzinstrumente

Die erste Meldung weist 110.689 Stimmrechte aus, die Goldman Sachs zugerechnet werden; das entspricht 0,34 Prozent. Hinzu kamen Instrumente im Umfang von 4,90 Prozent. In der zweiten Mitteilung erhöhte sich der zugerechnete Stimmrechtsanteil auf 169.375 Stimmen beziehungsweise 0,51 Prozent. Der Anteil aus Instrumenten stieg auf 5,20 Prozent. Insgesamt legte die gemeldete Position damit binnen zwei Tagen um 0,47 Prozentpunkte zu. Davon entfielen 0,17 Punkte auf Stimmrechte und 0,30 Punkte auf Instrumente.

Goldman Sachs hat seine gemeldete Beteiligungsposition an Siltronic innerhalb weniger Tage ausgebaut. Nach zwei Stimmrechtsmitteilungen, die der US-Finanzkonzern am 28. und 30. September veröffentlichen ließ, stieg der Gesamtanteil aus zugerechneten Stimmrechten und Finanzinstrumenten von 5,24 auf 5,71 Prozent. Die Schwellenüberschreitungen erfolgten am 21. und 23. September. Beide Meldungen beziehen sich auf die Siltronic AG mit insgesamt 33 Millionen Stimmrechten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den größten Teil der Instrumente bilden Ansprüche auf Rückforderung und Nutzungsrechte. In der jüngsten Meldung entfallen darauf 2,27 beziehungsweise 1,40 Prozent der Stimmrechte. Eine Umtauschanleihe mit Fälligkeit im Januar 2029 entspricht weiteren 0,89 Prozent. Zusammen summieren sich diese Instrumente auf 4,56 Prozent. Zusätzlich meldete Goldman Sachs einen bar abzurechnenden Swap über 0,62 Prozent sowie einen Kaufoptionsschein über 0,02 Prozent. Diese Instrumente machen zusammen 0,64 Prozent aus.

Die Angaben zeigen somit eine wachsende gemeldete Position, bedeuten aber nicht, dass Goldman Sachs über 5,71 Prozent der Siltronic-Aktien verfügt oder in diesem Umfang unmittelbar stimmberechtigt ist. Die Mitteilung unterscheidet zwischen zugerechneten Stimmrechten und Finanzinstrumenten. Bei den zuletzt gemeldeten 5,71 Prozent entfallen lediglich 0,51 Prozent auf Stimmrechte; der größere Anteil ergibt sich aus Instrumenten. Ein Teil davon wird bar abgerechnet. Aus der Veröffentlichung geht nicht hervor, ob Goldman Sachs eine strategische Beteiligung anstrebt oder Einfluss auf die Unternehmensführung nehmen will.

Die erste Meldung hatte für die Instrumente insgesamt 4,90 Prozent ausgewiesen: 4,52 Prozent aus Instrumenten mit möglichem Erwerbsbezug und 0,38 Prozent aus bar abzurechnenden Positionen. In der Folgemeldung lagen diese Kategorien bei 4,56 und 0,64 Prozent. Die ausgewiesene Gesamtposition erhöhte sich damit, während sich ihre Zusammensetzung ebenfalls veränderte.

Die Stimmrechtsmitteilungen wurden gemäß § 40 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes veröffentlicht. Als meldepflichtiges Unternehmen ist The Goldman Sachs Group, Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware, angegeben. Die Positionen werden über verschiedene Gesellschaften des Konzerns gehalten beziehungsweise zugerechnet, darunter Goldman Sachs Asset Management sowie Banken und weitere Tochtergesellschaften. Die Meldungen enthalten keine Angaben zu Kaufpreisen, Transaktionsvolumen oder den Gründen für die Veränderungen.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 82,30EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.