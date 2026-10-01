NORMA Group: Schroders und Goldman melden höhere Positionen

Schroders weist zum Schwellenstichtag 24. September 6,54 Prozent der Stimmrechte aus. In der vorherigen Meldung waren es 3,10 Prozent. Die Position entspricht 1.475.063 Stimmrechten, die Schroder Investment Management Limited und Schroder Investment Management (Europe) S.A. zugerechnet werden. Instrumente, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, meldete Schroders nicht. Die Mitteilung wurde als Veränderung bei Finanzinstrumenten gekennzeichnet, weist aber ausschließlich Stimmrechte aus Aktien aus.

Bei der NORMA Group haben mehrere Finanzhäuser im September Veränderungen ihrer Stimmrechtspositionen gemeldet. Die Mitteilungen zeigen unterschiedliche Arten von Engagements: Neben zugerechneten Stimmrechten aus Aktien werden auch Finanzinstrumente erfasst, die einen späteren Zugriff auf Stimmrechte ermöglichen können. Die gemeldeten Gesamtanteile sind daher nicht mit unmittelbar gehaltenen Aktien gleichzusetzen.

Auch Goldman Sachs meldete eine Veränderung zum 24. September. Die Gesamtposition stieg gegenüber der letzten Meldung von 9,58 auf 9,90 Prozent. Zugleich sank der Anteil der Stimmrechte aus Aktien von 3,87 auf 2,88 Prozent. Das entspricht 650.739 zugerechneten Stimmrechten. Der größere Teil der gemeldeten Position entfällt auf Instrumente: insgesamt 7,02 Prozent, nach zuvor 5,71 Prozent. Dazu zählen Rückruf- und Nutzungsrechte sowie ein bar abzurechnender Call-Warrant und ein Swap. Diese Instrumente umfassen zusammen 1.583.158 Stimmrechte beziehungsweise entsprechende Ansprüche. Eine physische Lieferung ist bei den genannten Derivaten nicht vorgesehen.

Die Bank of America Corporation meldete zum 21. September insgesamt 5,23 Prozent, nach zuvor 2,54 Prozent. Davon entfallen 4,05 Prozent auf zugerechnete Stimmrechte aus Aktien, entsprechend 1.291.978 Stimmen. Weitere 1,17 Prozent stammen aus Instrumenten, darunter Rückruf- und Nutzungsrechte sowie ein bar abzurechnender Swap. Als Aktionär mit mehr als drei Prozent wird Merrill Lynch International genannt.

Zusätzlich korrigierte NORMA Group eine frühere Veröffentlichung zu eigenen Aktien. Demnach hielt das Unternehmen zum 24. September 3.185.471 eigene Aktien beziehungsweise 14,122 Prozent des zugrunde gelegten Stimmrechtskapitals. Zuvor hatte die Meldung 9,998 Prozent ausgewiesen. Die Korrektur nennt 22.556.287 als Gesamtzahl der Stimmrechte.

Die in den Mitteilungen verwendeten Bezugsgrößen sind nicht einheitlich: Bei der Bank of America werden 31.862.400 Stimmrechte genannt, bei Goldman Sachs und Schroders jeweils 22.556.287. Die Prozentangaben sollten deshalb nicht ohne Berücksichtigung des jeweiligen Meldestands und Nenners direkt verglichen werden. Aus den Mitteilungen allein lässt sich zudem weder auf eine abgestimmte Vorgehensweise der Investoren noch auf eine Veränderung der operativen Strategie von NORMA Group schließen. Sie dokumentieren zunächst meldepflichtige Schwellenberührungen.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 17,27EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.