🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex: 217 MW neue Aufträge – und Jefferies sieht weiteres Potenzial

    Nordex: 217 MW neue Aufträge – und Jefferies sieht weiteres Potenzial
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    ### Nordex sichert sich weitere Aufträge in Europa

    Nordex baut sein Auftragsbuch in Deutschland und weiteren europäischen Märkten aus. Der Windturbinenhersteller erhielt vom Projektentwickler Navaris einen Auftrag über 42 Megawatt für den Windpark Lambacher Höh in Rheinland-Pfalz. Zusätzlich meldete das Unternehmen Aufträge aus Frankreich, Portugal und Spanien mit einer Gesamtkapazität von 175 Megawatt. Die Mitteilungen stärken die Sichtbarkeit der Auslastung für die kommenden Jahre; Angaben zu den Auftragswerten machte Nordex nicht.

    Für Lambacher Höh umfasst die Bestellung Lieferung und Errichtung von sechs Anlagen: vier Turbinen des Typs N163/6.X und zwei N175/6.X. Die Anlagen werden auf Hybridtürmen montiert. Die N163-Modelle erhalten eine Nabenhöhe von 164 Metern, die N175-Turbinen von 179 Metern. Ergänzt wird der Auftrag durch einen Premium-Servicevertrag über 20 Jahre. Der Standort liegt südwestlich von Bitburg, nahe der luxemburgischen Grenze. Die Montage der ersten Anlage ist für Januar 2028 vorgesehen, die vollständige Inbetriebnahme für Juli desselben Jahres.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex!
    Long
    37,18€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,45€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Navaris ist die deutsche Plattform für erneuerbare Energien der Qualitas Energy und firmiert erst seit dem 17. September unter diesem Namen. Für Nordex ist Lambacher Höh bereits das vierte gemeinsame deutsche Projekt. Im März hatte der Turbinenbauer einen weiteren Auftrag über 56 Megawatt aus der Unternehmensgruppe erhalten. Navaris entwickelt, baut und betreibt Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Pipeline umfasst nach Unternehmensangaben mehr als drei Gigawatt in fortgeschrittener Entwicklung; über 1,3 Gigawatt befinden sich bereits im Bau oder Betrieb. Mehr als 200 Beschäftigte arbeiten an sechs deutschen Standorten.

    Die separat gemeldeten 175-Megawatt-Aufträge in Südeuropa umfassen 34 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge. Installation und Inbetriebnahme sind für 2027 und 2028 geplant. Zusammen mit dem deutschen Projekt unterstreichen die Bestellungen Nordex’ Präsenz in europäischen Onshore-Märkten, ohne dass die Mitteilungen Angaben zur Profitabilität oder zu konkreten Lieferpreisen enthalten.

    Für die Aktie bleibt der operative Ausblick damit wichtig. Jefferies bestätigte vor den Quartalszahlen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 60 Euro. Analyst Constantin Hesse erwartet ein solides drittes Quartal, sieht aber weiterhin mögliche Belastungen durch Kundenverzögerungen, wie sie bereits im Vorquartal auftraten. Zugleich hält er es für möglich, dass verbesserte Margen eine Einengung der Gewinnzielspanne nach oben erlauben. Die Einschätzung ist eine Analystenprognose und keine Unternehmensguidance.

    Am 30. September meldete Nordex zudem eine neue Gesamtzahl von 236.880.554 Stimmrechten nach der Ausgabe von Bezugsaktien. Das Unternehmen erzielte 2025 rund 7,6 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt weltweit mehr als 11.100 Menschen. Entscheidend für den weiteren Kurs dürften neben dem Auftragseingang die Umsetzung der Projekte, die Margenentwicklung und die Entwicklung der Kundenabrufe sein. Die nächsten Quartalszahlen bleiben daher zentral.



    Nordex

    +0,72 %
    -2,44 %
    +4,15 %
    -15,58 %
    +80,61 %
    +232,94 %
    +187,54 %
    +65,60 %
    +336,00 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
    Nordex direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 39,13EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nordex: 217 MW neue Aufträge – und Jefferies sieht weiteres Potenzial ### Nordex sichert sich weitere Aufträge in Europa Nordex baut sein Auftragsbuch in Deutschland und weiteren europäischen Märkten aus. Der Windturbinenhersteller erhielt vom Projektentwickler Navaris einen Auftrag über 42 Megawatt für den Windpark …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     