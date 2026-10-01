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    Berenberg kappt FMC-Kursziel um 30 Prozent – Aktienrückkauf läuft weiter

    Berenberg kappt FMC-Kursziel um 30 Prozent – Aktienrückkauf läuft weiter
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    ### Berenberg stuft FMC auf „Hold“ herab – Aktienrückkauf läuft weiter

    Die Privatbank Berenberg hat ihre Einschätzung für Fresenius Medical Care (FMC) deutlich gesenkt. Analyst Harry Gillis reduzierte das Kursziel von 60 auf 42 Euro und stufte die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ zurück. Der Dialysekonzern müsse seinen Absatzmotor neu starten, schrieb Gillis am Montag. Die Impulse aus eigener Kraft liefen aus; die Aktie sei inzwischen fair bewertet. Zusätzlich belaste der Überhang aus der FMC-Beteiligung des Mutterkonzerns Fresenius, der seinen Anteil voraussichtlich weiter abbauen werde.

    Die Kürzung des Kursziels beträgt 18 Euro beziehungsweise 30 Prozent. Berenberg sieht damit nach der bisherigen positiven Einschätzung weniger Spielraum für weitere Kursgewinne. Aus der Mitteilung geht nicht hervor, welche konkreten Maßnahmen FMC nach Ansicht des Analysten ergreifen müsste, um das Wachstum wieder anzukurbeln. Die Kernaussage ist jedoch, dass die bisherige Dynamik nicht ausreiche: Das Unternehmen müsse neue Absatzimpulse schaffen, während der Beitrag des bisherigen Geschäftsmodells nachlasse. Die Einstufung „Hold“ signalisiert, dass Berenberg die Aktie auf dem aktuellen Bewertungsniveau für angemessen eingepreist hält.

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    Als zusätzlichen Belastungsfaktor nennt Gillis die Beteiligung von Fresenius. Der erwartete weitere Abbau des Anteils könne einen Aktienüberhang erzeugen und damit die Kursentwicklung bremsen. Die Mitteilung macht keine Angaben dazu, wann oder in welchem Umfang Fresenius weitere Aktien veräußern könnte. Für Anleger bleibt der mögliche Verkaufsdruck damit ein Unsicherheitsfaktor neben der Frage, wie FMC den Absatz wieder beleben kann.

    Parallel setzt FMC sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der Woche vom 21. bis 25. September kaufte das Unternehmen insgesamt 71.090 eigene Aktien zurück. Die Käufe erfolgten über Xetra zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 38,97 und 39,44 Euro. Den größten Teil der Wochenmenge bildeten 30.000 Aktien am 21. September und 40.000 am 23. September. Für die beiden übrigen Handelstage weist FMC zusammen weitere 1.090 zurückgekaufte Aktien aus.

    Seit Beginn der ersten Tranche am 28. Mai 2026 hat FMC nach Unternehmensangaben insgesamt 9.055.265 eigene Aktien erworben. Die Transaktionen führt ein beauftragtes Kreditinstitut aus; über den Fortgang will der Konzern regelmäßig informieren. Das Rückkaufprogramm und die zurückhaltendere Analystenmeinung stehen für unterschiedliche Aspekte der Lage: Während FMC eigene Aktien erwirbt, sieht Berenberg nachlassende operative Impulse und eine faire Bewertung. Ob der Rückkauf die mögliche Belastung durch weitere Verkäufe aus dem Fresenius-Anteil ausgleichen kann, lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht ableiten. Entscheidend für die Einschätzung von Berenberg ist vielmehr, dass FMC seinen Absatz neu beleben muss.



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    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 39,58EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




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