Einbecker Brauhaus hebt Prognose an: 2026 könnte Gewinn bringen

Von Januar bis Juni erzielte Einbecker einen Jahresüberschuss von 60.000 Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von 854.000 Euro zu Buche gestanden. Die Umsatzerlöse sanken zwar gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 4,6 Prozent auf 16,564 Millionen Euro, lagen damit aber 2,7 Prozent über dem Plan. Auch der Gesamtabsatz ging um 4,6 Prozent zurück. Nach Unternehmensangaben entwickelte er sich dennoch besser als in der vorsichtigen Jahresplanung angenommen.

Die Einbecker Brauhaus AG rechnet für das laufende Geschäftsjahr nicht mehr mit einem Verlust, sondern mit einem ausgeglichenen bis leicht positiven Ergebnis. Der Gewinn soll im unteren sechsstelligen Eurobereich liegen. Damit korrigiert die mittelständische Brauerei ihre Prognose vom Juni: Damals hatte sie noch einen Fehlbetrag im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich erwartet. Anlass für die Neubewertung ist vor allem, dass das Ergebnis im ersten Halbjahr über der Planung lag.

Das Marktumfeld bleibt schwierig. Der deutsche Bierabsatz fiel im ersten Halbjahr um 2,2 Prozent auf 38 Millionen Hektoliter. Schwacher Konsum, demografische Veränderungen, hohe Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten sowie der Trend zu weniger Alkohol setzen die Branche unter Druck. Zugleich verschärften aggressive Aktionspreise großer Wettbewerber den Wettbewerb. Alkoholfreies Bier wächst zwar gegen den Trend; sein Marktanteil lag 2025 bei elf Prozent. Die Zuwächse reichen jedoch nicht aus, um die Rückgänge im klassischen Biersegment auszugleichen.

Bei Einbecker trafen niedrigere Absatzmengen und ein veränderter Produktmix insbesondere die Kernmarke Einbecker, deren Absatz im ersten Halbjahr nachgab. Die Marke Nörten-Hardenberger entwickelte sich dagegen positiv. Die Eigenmarken lagen insgesamt rund drei Prozent unter dem Vorjahresniveau und damit leicht schlechter als der Branchenschnitt. Zusätzlich belasteten ungeplante Kundenverluste in der Lohnproduktion, nachdem Abnehmer zur Eigenherstellung gewechselt waren.

Die Ergebnisverbesserung führt das Unternehmen auf einen überproportional gesunkenen Materialaufwand und auf Kosteneffekte aus Transformationsmaßnahmen zurück, die im vierten Quartal 2025 begonnen hatten. Für die zweite Jahreshälfte rechnet der Vorstand wegen der erwarteten weiteren Markenschwäche mit einem leicht negativen bis ausgeglichenen Ergebnis. Die Jahresprognose bleibt daher trotz des besseren Auftakts vorsichtig.

Zum 30. Juni belief sich das Anlagevermögen auf 18,529 Millionen Euro, nach 19,834 Millionen Euro im Vorjahr. Das Umlaufvermögen stieg stichtagsbedingt leicht auf 9,984 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote sank von 42,7 auf 41,5 Prozent. Verbindlichkeiten gingen um 961.000 Euro auf 6,608 Millionen zurück; Rückstellungen erhöhten sich auf 10,290 Millionen Euro. Die Liquidität reichte laut Unternehmen jederzeit aus, um Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen und Skonto zu nutzen. Wesentliche Ereignisse nach dem Halbjahr meldete Einbecker nicht.

Die Einbecker Brauhaus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 4,86EUR auf Hannover (30. September 2026, 17:30 Uhr) gehandelt.

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