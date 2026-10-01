Alphabet - Ausbruchsversuch am Jahresanfangshoch

Im Chart haben die Aktien mit dem Kurssprung den 10er-EMA bei 341,85 Dollar und den 50er-EMA bei 343,11 Dollar hinter sich gelassen. Nach der Korrektur vom Augusthoch bei 381,81 Dollar hatten sie sich zuvor wochenlang knapp oberhalb der 200er-EMA-Linie (rot) seitwärts bewegt, die aktuell bei 327,25 Dollar verläuft. Unmittelbar über dem Kurs liegt nun das Hoch vom Jahresanfang bei 350,15 Dollar als entscheidende Hürde. Der RSI von knapp 56 lässt nach oben noch Luft.

Auch aus dem Cloud-Geschäft gibt es Neuigkeiten. Laut dem Börsenprospekt des KI-Entwicklers Anthropic hat sich das Unternehmen verpflichtet, in den kommenden sieben bis zehn Jahren mindestens 111,1 Milliarden Dollar für Rechenleistung von Google Cloud auszugeben. Im zweiten Quartal wuchs die Cloud-Sparte bereits um 82 Prozent auf 24,8 Milliarden Dollar. Die Kehrseite sind die hohen Investitionen, die Alphabet für 2026 auf 195 bis 205 Milliarden Dollar angehoben hat. Die Analysten bleiben dennoch klar positiv, von 60 Experten raten 55 zum Kauf.

Gelingt der Sprung über 350 Dollar, wäre ein Kaufsignal aktiviert. Das nächste Ziel läge bei 365 Dollar, darüber rückt das Augusthoch bei 381,81 Dollar in den Fokus. Scheitern die Aktien dagegen erneut an der Hürde, dürften sie zunächst an die beiden EMAs um 342 Dollar zurückfallen. Ein Rutsch unter die 200er-EMA-Linie würde das Chartbild eintrüben und Raum bis zum Augusttief bei 314,89 Dollar öffnen. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 27. Oktober an.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 351,00 US-Dollar

Kursziele : 365,00 und 381,80 US-Dollar

Renditechance via DU4ZWP : 40 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Alphabet (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4ZWP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,32 - 6,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 276,49 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. Class C KO-Schwelle: 276,49 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 347,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 381,80 US-Dollar Hebel: 4,85 Kurschance: + + 40 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4YE0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,70 - 6,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 423,89 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. Class C KO-Schwelle: 423,89 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 347,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,57 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.