Amazon - Gerichtstermin trifft Chartdeckel

Im Chart hat die 200er-EMA-Linie (rot) bei 243,68 Dollar den Rücksetzer vom Augusthoch bei 287,20 Dollar bislang aufgefangen. Mit dem Anstieg vom Mittwoch haben die Aktien die 10er-EMA-Linie bei 250,45 Dollar zurückerobert. Direkt darüber wartet jedoch ein dichter Widerstandsbereich aus dem 50er-EMA bei 253,80 Dollar und dem Junihoch bei 255,19 Dollar. Dort verläuft zugleich die Unterkante der Ichimoku-Wolke. Der RSI liegt mit gut 48 im neutralen Bereich.

Die Anleger ließen sich davon am Mittwoch nicht beirren, die Amazon-Aktien legten im US-Handel um rund 1,6 Prozent auf gut 251 Dollar zu. Fundamental gibt es gute Nachrichten aus der Cloud. Laut Börsenprospekt des KI-Entwicklers Anthropic, an dem Amazon beteiligt ist, will das Unternehmen über rund zehn Jahre mehr als 100 Milliarden Dollar für Rechenleistung bei Amazons Cloud-Sparte AWS ausgeben. AWS wuchs im zweiten Quartal mit knapp 37 Prozent so schnell wie seit viereinhalb Jahren nicht mehr. Von 59 Analysten raten 57 zum Kauf, ihr mittleres Kursziel liegt bei knapp 330 Dollar.

Erst ein Sprung über 255 Dollar würde den Deckel lösen und ein Kaufsignal liefern. Dann wäre ein Anstieg bis 266 Dollar und darüber bis zum Maihoch bei 278,56 Dollar möglich. Rutschen die Aktien dagegen wieder unter die 200er-EMA-Linie, droht ein Rückfall bis 238 Dollar und in den Bereich der Sommertiefs um 226 Dollar. Die Quartalszahlen werden am 29. Oktober erwartet.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 256,00 US-Dollar

Kursziele : 266,00 und 278,50 US-Dollar

Renditechance via DY8FKP : 40 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Amazon (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8FKP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,48 - 4,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 201,05 US-Dollar Basiswert: Amazon KO-Schwelle: 201,05 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 251,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 278,50 US-Dollar Hebel: 4,95 Kurschance: + + 40 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9VVH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,74 - 4,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 305,23 US-Dollar Basiswert: Amazon KO-Schwelle: 305,23 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 251,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,67 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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