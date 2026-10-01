DAX - Inflationsschub belastet den Leitindex

Charttechnisch hat der Mittwoch Spuren hinterlassen. Nach einem Anlauf bis 25.581 Punkten am Vormittag drehte der Index deutlich nach unten und rutschte im Tief bis auf 25.145 Punkte. Damit fiel er erstmals knapp unter das Verlaufstief vom 24. September bei 25.164 Punkten, erholte sich bis zum Schluss aber wieder leicht darüber. Die 10er-EMA-Linie bei 25.449 Punkten und der 50er-EMA bei 25.621 Punkten liegen nun deutlich über dem Kurs. Der RSI(5) ist mit knapp 29 in den überverkauften Bereich gefallen, was kurzfristig eine Gegenbewegung begünstigt. Für eine echte Entwarnung müsste der DAX allerdings zunächst die 10er-EMA-Linie zurückerobern, erst darüber wäre der Weg bis zum 50er-EMA frei.

Die Monatsbilanz fällt damit wie so oft im September schwach aus. Rund vier Prozent hat der DAX seit Ende August verloren, für das dritte Quartal bleibt immerhin ein kleines Plus von 0,8 Prozent. Unter den Einzelwerten gerieten die Commerzbank-Aktien mit einem Minus von vier Prozent unter Druck, BMW legten dagegen um 1,5 Prozent zu. Am Donnerstag richtet sich der Blick auf die finalen Einkaufsmanagerindizes der Industrie und am Nachmittag auf den ISM-Index aus den USA. Nach US-Börsenschluss legt Nike Zahlen vor.

Die Zone um 25.160 Punkte ist damit die letzte Verteidigungslinie der seit Mitte September laufenden Seitwärtsspanne. Ein Tagesschluss darunter würde den Bruch der Spanne nach unten bestätigen. Dann dürfte der DAX zunächst die offene Kurslücke bei 25.099 Punkten schließen und anschließend die 200er-EMA-Linie bei rund 24.880 Punkten ansteuern. Darunter wartet die Unterstützung um 24.830 Punkte.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.199 Punkten

VDAX bei 17,95 signalisiert leicht erhöhte Nervosität

Fear & Greed Index bei 32 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 40 - Sell

MACD: -149 - Sell

Insgesamt: Strong Sell

MOM: Das Momentum auf Tagesbasis bleibt im bärischen Lager

Anlaufmarken nach oben bei 25.450 / 25.580 / 25.620 und 25.780 Punkten, nach unten bei 25.145 / 25.100 / 24.880 und 24.830 Punkten.

Gaps bei 25.910 bis 26.008 (offen nach oben) sowie 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe intakt - DAX am Boden der Seitwärtsspanne - RSI(5) überverkauft - Tagesschluss unter 25.160 Punkten öffnet den Weg zur 200er-EMA-Linie!

VDAX-New

Angstlevel im Normbereich

VDAX-New der Deutschen Börse (30. September 2026): Bei 17,95% (steigend) (Vortag: 17,83%). Weiter über 17%, das Risiko stärkerer Abwärtsbewegungen bleibt erhöht.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Handelsidee:

1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten

2. Buy-Limit-Order um 25.507 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziele bei 26.080 / 26.260 Punkten - Aktiv!

3. Stop-Sell-Order unter 25.160 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.460 Punkten. Kursziele bei 24.880 / 24.480 Punkten

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU90JH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 21,31 - 21,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.032,46 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.032,46 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.150,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.080 Punkte Hebel: 11,80 Kurschance: + + 43 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3EFG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 29,62 - 29,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28.116,48 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 28.116,48 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.150,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,49 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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