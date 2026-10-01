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    DF Forfait überrascht: Weniger Geschäft, mehr Rohergebnis – und bessere Prognose?

    ### DF Deutsche Forfait steigert Rohergebnis trotz rückläufigen Geschäftsvolumens

    Die DF Deutsche Forfait AG hat im ersten Halbjahr 2026 unter schwierigen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen ein solides Ergebnis erzielt. Das Geschäftsvolumen im Kerngeschäft Trade Finance sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 8,6 Prozent auf 108,0 Millionen Euro. Zugleich stieg das überwiegend aus der Handelsfinanzierung stammende Rohergebnis um 3,4 Prozent auf 6,0 Millionen Euro.

    Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ging von 1,1 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 auf 0,8 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich verblieb ein Konzernergebnis von 0,2 Millionen Euro, nach 0,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,01 Euro; vor einem Jahr waren es 0,04 Euro gewesen. Zum 30. Juni verfügte der Konzern über liquide Mittel von 16,5 Millionen Euro. Hinzu kamen kurzfristige Vermögenswerte in Höhe von 19,6 Millionen Euro.

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    Als Belastung nennt das Unternehmen die zunehmend angespannte politische Lage im Nahen Osten und die Folgen des Konflikts für internationale Lieferketten. Vorstandschef Behrooz Abdolvand zufolge wirkte sich die Entwicklung unmittelbar auf das operative Geschäft aus. DF Deutsche Forfait habe die Auswirkungen jedoch durch alternative Lösungen in Abstimmung mit Kunden mehr als ausgeglichen. Das Unternehmen sieht darin einen wesentlichen Grund dafür, dass das Rohergebnis trotz des niedrigeren Volumens zulegen konnte.

    Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Vorstand mit einem nur leicht rückläufigen Geschäftsvolumen. Gleichzeitig soll das Rohergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund zehn Prozent steigen. Beim Ergebnis vor Steuern erwartet das Management nun einen ausgeglichenen Wert. Der Halbjahresbericht wurde am 30. September veröffentlicht; die Abschlussprüfer haben eine prüferische Durchsicht vorgenommen.

    Die Zahlen weichen deutlich von den Befürchtungen ab, die nach einer früheren Gewinnwarnung aufgekommen waren. Der aktuelle Ausblick deutet darauf hin, dass die Ertragsentwicklung besser ausfallen könnte, obwohl das Handelsvolumen voraussichtlich leicht sinkt. Warum das Rohergebnis im Gesamtjahr so kräftig zulegen soll, erläutert die Mitteilung allerdings nicht im Detail.

    Im Marktumfeld kursieren Überlegungen, die Geschäftsmöglichkeiten im Zahlungsverkehr oder Kostensenkungen bei der Tochtergesellschaft Vagabund könnten zur verbesserten Prognose beitragen. Die veröffentlichten Angaben bestätigen diese Vermutungen jedoch nicht. Belastbare Hinweise auf die konkreten Treiber dürften sich erst aus einer detaillierteren Erläuterung der Geschäftsentwicklung ergeben.

    Die DF-Gruppe ist auf Außenhandelsfinanzierung spezialisiert; im Segment Trade Finance spielt das Marketing-Compliance-Geschäft eine zentrale Rolle. Daneben ist sie in den Bereichen Health & Pharma sowie Food & Beverage tätig. Mit dieser Aufstellung will das Unternehmen seine Ertragsbasis verbreitern. Der Halbjahresbericht ist auf der Investor-Relations-Website in deutscher und englischer Sprache abrufbar.



    DF Deutsche Forfait

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    Die DF Deutsche Forfait Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,595EUR auf Tradegate (01. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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