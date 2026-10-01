Bullenpower: Silberpreis springt auf 61,38 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 19,44735USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 61,38USD ein Wert von 31.560,6USD geworden – ein Gewinn von +215,61 %.

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 61,38. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den behaupteten Silberpreisrückgang von rund 50 % binnen neun Monaten und den Streit, ob dies gegen physische Knappheit spricht. Diskutiert werden Industriebedarf, Förderung, Lagerbestände sowie Aufgelder und Spotpreise bei Händlern. Behauptungen über Verkäufe nahe bzw. unter Spot werden angezweifelt und mit Quellenforderungen beantwortet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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