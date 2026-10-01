🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries

    Aktie im Check

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evonik Industries im positiven Bereich – Potenzial für den Oktober?

    Evonik Industries profitierte im Vormonat von einer freundlichen Marktstimmung. Die Lage im Oktober bleibt spannend.

    Aktie im Check - Evonik Industries im positiven Bereich – Potenzial für den Oktober?
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Evonik Industries bewegte sich im September 2026 ruhig, aber nachhaltig aufwärts. Das deutet auf langfristige Stabilität hin.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    Evonik Industries zählt zu den kleineren Unternehmen am Markt und weist entsprechend höhere Schwankungsanfälligkeit auf.
    Die geringere Marktkapitalisierung eröffnet Chancen auf überdurchschnittliches Wachstum, geht jedoch mit erhöhtem Risiko einher.
    Small Caps wie Evonik Industries reagieren oft sensibler auf Nachrichten und Marktveränderungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Evonik Industries AG!
    Long
    17,81€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 9,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    20,80€
    Basispreis
    0,14
    Ask
    × 14,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Evonik Industries bewegt sich in der Branche Industrie/Mischkonzerne, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität und Konjunkturabhängigkeit aufweist. Die Entwicklung hängt sowohl von gesamtwirtschaftlichen Trends als auch von unternehmensspezifischen Faktoren ab. Das Umfeld bietet Chancen, bleibt aber anfällig für wirtschaftliche Schwankungen. Die Branche gilt als weder klar defensiv noch stark zyklisch positioniert. Für Anleger ergibt sich ein gemischtes Chancen-Risiko-Profil.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Evonik Industries wird aktuell mit einem KGV von 11,23 bewertet und damit vergleichsweise günstig gehandelt. Die Bewertung deutet darauf hin, dass der Markt die künftigen Erwartungen eher vorsichtig einpreist. Sollte die operative Entwicklung stabil bleiben, könnte sich daraus Bewertungsspielraum ergeben. Das niedrige KGV spricht für eine eher zurückhaltende Markterwartung. Aus Bewertungssicht wirkt die Aktie damit nicht überladen.

    Evonik Industries weist aktuell eine Dividendenrendite von +5,97 % auf und gehört damit zu den ausschüttungsstärkeren Werten. Eine so hohe Rendite rückt die Aktie klar in den Fokus von Income-Investoren. Gleichzeitig richtet sich der Blick stärker auf die Nachhaltigkeit dieser Ausschüttung. Der Markt beobachtet bei hohen Dividenden besonders genau die Ertrags- und Cashflow-Basis. Die Dividende ist hier ein zentrales Element der Investmentstory.

    ? wallstreetONLINE-Community zur Evonik Industries Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine mögliche BASF-Übernahme von Evonik. Ein laut Reuters kolportiertes Angebot von 22,15 Euro je Aktie sei zu niedrig gewesen; erwartet werden Nachbesserungen auf etwa 24–25 Euro. Der Kurs bleibt wegen der offenen Spekulation fest, teils wird ein Anstieg Richtung 22 Euro erwartet. Im Fokus stehen zudem RAG-Stiftung, mögliche Cash-/Aktienstruktur, Synergien und die Bewertung von rund 14 Mrd. Euro inklusive Schulden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evonik Industries eingestellt.

    Zur Evonik Industries Diskussion


    Evonik Industries

    +0,39 %
    +14,06 %
    +8,54 %
    +30,05 %
    +38,81 %
    +15,89 %
    -25,30 %
    -32,73 %
    -38,56 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01
    Evonik Industries direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Evonik Industries Aktie im Oktober 2026 ein Kauf?

    Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

    Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Check Evonik Industries im positiven Bereich – Potenzial für den Oktober? Evonik Industries profitierte im Vormonat von einer freundlichen Marktstimmung. Die Lage im Oktober bleibt spannend.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     