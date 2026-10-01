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    Drei von vier Reisenden erhalten ihre ESTA, UK ETA oder eTA bereits beim ersten Versuch - das ergab eine Untersuchung des eVisa Index

    Drei von vier Reisenden erhalten ihre ESTA, UK ETA oder eTA bereits beim ersten Versuch - das ergab eine Untersuchung des eVisa Index
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Passdaten sind die häufigste Ursache für Korrekturen, und Reisende aus Singapur geben die Daten am ehesten korrekt an

    NEWARK, Delaware, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Laut dem „Service eVisa Travel Readiness Index" füllen drei von vier Reisenden (76 %) ihren Antrag auf eine elektronische Reisegenehmigung bereits beim ersten Versuch korrekt aus. Passdaten sind die häufigste Ursache für Korrekturen, und Reisende aus Singapur geben die Daten am ehesten korrekt an.

    Service eVisa

    Der Travel Readiness Index misst den Anteil der Anträge, bei denen bei der Prüfung durch den Sachbearbeiter keine Korrekturen erforderlich waren. Die Auswertung basiert auf mehr als 10.000 anonymisierten Anträgen für die UK ETA, US ESTA, Canada eTA, New Zealand NZeTA und Australia ETA, die zwischen dem 1. Januar und dem 1. September 2026 eingereicht wurden.

    Was sind die häufigsten Fehler bei der Reisegenehmigung?
    Passdaten (Nummer, Ausstellungs- oder Ablaufdatum) machten 31 % der Korrekturen aus, gefolgt von der Reihenfolge der Vornamen und Mittelnamen (19 %), der Verwechslung zwischen Staatsangehörigkeit und Ausstellungsland des Passes (13 %) sowie dem Format des Geburtsdatums (9 %).

    Diese Angaben sind wichtig, da jede Genehmigung elektronisch mit einem bestimmten Reisepass verknüpft ist. Im US ESTA-System führt ein Fehler in den Pass- oder persönlichen Angaben dazu, dass ein neuer Antrag gestellt und eine neue Gebühr entrichtet werden muss.

    Welche Nationalitäten sind am reisefreudigsten?

    1. Singapur: 89,4 %
    2. Japan: 88,1 %
    3. Schweiz: 86,7 %
    4. Dänemark: 85,9 %
    5. Niederlande: 84,2 %

    „Die Reisenden, die am besten zurechtkommen, übertragen ihre Angaben Zeichen für Zeichen direkt aus dem Reisepass, mit dem sie reisen werden", sagte Fred Jordan, Director of Operations bei Service eVisa. „Bei kleinen Details, wie der Reihenfolge der Namen oder der Schreibweise eines Datums, unterlaufen selbst erfahrenen Reisenden Fehler."

    So erhalten Sie auf Anhieb eine Reisegenehmigung

    1. Übertragen Sie die Angaben direkt aus Ihrem Reisepass, nicht aus dem Gedächtnis.
    2. Geben Sie Ihre Namen genau so ein, wie sie gedruckt sind, und zwar in derselben Reihenfolge.
    3. Wenden Sie dies bei der Buchung Ihrer Reise an, nicht erst beim Packen.

    Reisende können sich unter serviceevisa.com über die Einreisebestimmungen für die einzelnen Reiseziele informieren.

    Informationen zu Service eVisa
    Service eVisa ist eine private, unabhängige Plattform zur Unterstützung bei der Beantragung von Reisegenehmigungen, die Reisenden dabei hilft, elektronische Reisegenehmigungen für Reiseziele wie das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland vorzubereiten und einzureichen. Die Anträge werden von registrierten Migrationsbeauftragten und zugelassenen Einwanderungsberatern unterstützt. Service eVisa verfügt über eine Reisebüro-Lizenz, ist von der IATA akkreditiert und Mitglied bei ASTA und PATA. Erfahren Sie mehr unter serviceevisa.com. 

    Pressekontakt: contact@serviceevisa.com

     

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