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    Atomstrom für KI

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    Amazon schließt 20-Jahres-Vertrag mit Constellation

    Amazon setzt für seinen wachsenden KI-Strombedarf auf Kernenergie. Dafür geht der Konzern mit Constellation eine Partnerschaft über zwei Jahrzehnte ein.

    Für Sie zusammengefasst
    Atomstrom für KI - Amazon schließt 20-Jahres-Vertrag mit Constellation
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Amazon sichert sich langfristig Kernenergie für seinen wachsenden Strombedarf durch KI. Der Tech-Konzern hat mit Constellation Energy einen 20-jährigen Stromliefervertrag geschlossen, der Investitionen von mehr als drei Milliarden US-Dollar in das Kernkraftwerk Calvert Cliffs im US-Bundesstaat Maryland ermöglichen soll.

    Die Börse reagierte positiv. Die Constellation-Aktie legte im nachbörslichen Handel um 2,83 Prozent auf 261,20 US-Dollar zu. Amazon gewann 0,42 Prozent auf 250,20 US-Dollar.

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    690 Megawatt für Amazon

    Der Vertrag umfasst insgesamt 690 Megawatt Leistung aus dem Kernkraftwerk Calvert Cliffs. Besonders wichtig ist dabei die geplante Erweiterung der Anlage. Rund 190 Megawatt zusätzliche CO2-freie Erzeugungskapazität sollen zwischen 2030 und 2032 ans Netz gehen. Dafür ist kein neuer Reaktor notwendig. Stattdessen will Constellation die Leistung der bestehenden Anlage durch umfangreiche Modernisierungen erhöhen.

    Calvert Cliffs verfügt derzeit über eine Kapazität von 1.790 Megawatt. Durch die Vereinbarung erhält Constellation langfristige Planungssicherheit für die Milliardeninvestitionen. Amazon wiederum kann einen Teil seines künftigen Strombedarfs langfristig absichern und damit sein Risiko gegenüber steigenden Energiepreisen reduzieren.

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    KI-Boom treibt Atomkraft-Nachfrage

    Der Ausbau von KI-Rechenzentren lässt den Strombedarf kräftig steigen. Gleichzeitig benötigen die Anlagen rund um die Uhr verfügbare Energie. Kernkraft rückt deshalb zunehmend in den Fokus großer Tech-Konzerne.

    Für Constellation bedeutet der Amazon-Vertrag weit mehr als nur einen neuen Großkunden. Die langfristigen Einnahmen sollen auch dabei helfen, die Betriebsgenehmigungen für Calvert Cliffs um weitere 20 Jahre zu verlängern. Die beiden Reaktoren sind derzeit bis 2034 beziehungsweise 2036 zugelassen.

    Constellation prüft zudem weitere Erzeugungskapazitäten am Standort. CEO Joe Dominguez sieht durch Amazons langfristige Zusage eine Grundlage für zusätzliche Investitionen und möglicherweise auch für fortschrittliche Kernenergietechnologien.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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