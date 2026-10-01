JPMORGAN stuft BARCLAYS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 620 auf 630 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sheel Shah geht davon aus, dass vor allem der Aktienbereich von Barclays im dritten Quartal stark abgeschnitten hat, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Umfeld bleibe für die Branche generell günstig mit stabilen Einlagen und starkem Kreditwachstum./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 5,359EUR auf Tradegate (30. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sheel Shah

Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,3

Kursziel alt: 6,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

