Chipwerte profitieren von Micron-Signalen - Nasdaq vor Rekord

"Hier geht es um den Euro"

Aktien von Branchenausrüstern wie Aixtron , Suss Microtec , Jenoptik , PVA Tepla oder des Waferherstellers Siltronic zogen auf Tradegate auch um bis zu 2,2 Prozent an. In den USA liegt die Indikation des Brokers IG für den Nasdaq 100 über 30.800 Punkten auf Rekordniveau./tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 60,95 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.469,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +16,07 %/+71,47 % bedeutet.