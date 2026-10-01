AKTIEN IM FOKUS
Chipwerte profitieren von Micron-Signalen - Nasdaq vor Rekord
- Microns KI-Boom stärkt Europas Chipbranche
- Infineon und Ausrüster legen auf Tradegate zu
- Micron warnt vor Kosten, die Margen belasten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem europäischen Chipsektor haben am Donnerstag von Nachfragesignalen des US-Chipriesen Micron profitiert. Bei diesem treibt der KI-Boom die Geschäfte überraschend kräftig an, wie die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Zahlen zeigen. Das US-Unternehmen stützt die Branche außerdem mit dem überzeugenden Ausblick. Die Micron-Aktie selbst legte außerbörslich mit 1,4 Prozent nur mäßig zu, da es zugleich eine Warnung gab, dass steigende Kosten an der Marge zehren.
International hebt Micron am Donnerstag jedoch die Stimmung, denn schon in Asien wurden die technologielastige Börsen in Japan und Südkorea ins Plus gehievt. In Deutschland, wo der Dax weniger stark von Technologie geprägt im Minus erwartet wird, zogen die Aktien von Infineon im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent an. Der Chiphersteller hat außerdem eine neue Fabrik in Thailand eröffnet.
Aktien von Branchenausrüstern wie Aixtron , Suss Microtec , Jenoptik , PVA Tepla oder des Waferherstellers Siltronic zogen auf Tradegate auch um bis zu 2,2 Prozent an. In den USA liegt die Indikation des Brokers IG für den Nasdaq 100 über 30.800 Punkten auf Rekordniveau./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 60,95 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.469,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +16,07 %/+71,47 % bedeutet.
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Community Beiträge zu US Tech 100 - A0AE1X - US6311011026
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Ich schätze, dass hoch verschuldete Firmen in Schwierigkeiten kommen, ihre Investitionen massiv reduzieren. Hinzu kommen Pleiten. Das Wachstum wird mind. stagnieren. Gleichzeitig könnte einige durch den rapiden Verfall der Währungen ihre Schulden schnell massiv reduzieren.
Gering verschuldete Unternehmen werden dagegen ihre Marktpräsenz ausweiten können, indem sie gerade da stark investieren, wo andere Unternehmen an Investitionen sparen müssen.
Es wird zudem eine spannende Frage werden, in welcher Währung die Unternehmen verschuldet sind. In Yapan scheint es gut stark verschuldet zu sein und in anderen Staaten stark zu investieren und zu wachsen. Man könnte die dortigen Schulden dann rel. leicht aus den Gewinnen in anderen Staaten tilgen. Hinzu kommt der Aspekt der Währungsmacht. Der Dollar oder der CHF werden weiterhin Fluchtwährungen bleiben. Also scheint es derzeit logisch sich in Euro oder Yen zu verschulden und in der Schweiz und den USA massiv zu investieren.
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