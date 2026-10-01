🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNIQ Global Intelligence AktievorwärtsNachrichten zu NIQ Global Intelligence
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europäische Verbraucher unzufrieden mit steigenden Kosten im grenzüberschreitenden Onlinehandel laut einer von Nielsen IQ ausgeführten und von KleinS beauftragten Studie

    Europäische Verbraucher unzufrieden mit steigenden Kosten im grenzüberschreitenden Onlinehandel laut einer von Nielsen IQ ausgeführten und von KleinS beauftragten Studie
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    DÜSSELDORF, Deutschland, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Steigende Preise und zusätzliche Kosten beim grenzüberschreitenden Einkauf belasten die Haushaltsbudgets in Europa. Laut einer neuen Studie von NielsenIQ (NIQ) in fünf großen europäischen Märkten spüren europäische Verbraucher die Auswirkungen der gestiegenen Kosten bei grenzüberschreitenden Einkäufen, greifen jedoch nicht auf lokale Alternativen zurück.

    Warum europäische Verbraucher nicht zu lokalen Unternehmen wechseln

    Für die von KleinS GmbH in Auftrag gegebene Untersuchung wurden 2.501 Verbraucher in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Polen online befragt. KleinS ist eine in Düsseldorf ansässige Marketing - und Kommunikationsagentur, die asiatische Firmen nach Europa und europäische Firma nach Asien begleitet.

    Im Mittelpunkt der Studie stand die Frage, wie Verbraucher auf steigende Preise, Zölle und andere Kostenbelastungen reagieren und wie sich diese auf ihr Einkaufsverhalten auswirken.

    Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Kostendruck zunehmend in den Haushaltsbudgets bemerkbar macht. 87 Prozent der Befragten haben Preissteigerungen wahrgenommen. Im Durchschnitt berichten die Verbraucher von einem Anstieg ihrer Lebenshaltungskosten um 23 Prozent. Mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) gibt an, deshalb ihre Ausgaben in anderen Bereichen reduziert zu haben. Für europäische Verbraucher bleiben damit ganz klar ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, Produktauswahl und der Zugang zu erschwinglichen Angeboten wichtige Faktoren bei der Kaufentscheidung.

    Für einen Teil der Haushalte bleibt der grenzüberschreitende Onlinehandel daher eine Möglichkeit, das verfügbare Budget effizient einzusetzen. Steigen die Kosten, verzichten Verbraucher nicht zwangsläufig vollständig auf Einkäufe. Stattdessen vergleichen sie Preise intensiver, verändern ihre Produktauswahl oder reduzieren Ausgaben an anderer Stelle.

    Die Ergebnisse erscheinen vor dem Hintergrund der anhaltenden europäischen Diskussion über die Regulierung von Niedrigwertsendungen und des grenzüberschreitenden Onlinehandels. Während neue Regelungen regulatorische und wettbewerbliche Fragen adressieren sollen, zeigt die NIQ-Studie, wie zusätzliche Kosten auf Ebene der Verbraucher und ihrer Haushaltsbudgets wahrgenommen werden.

    Für Handel, Marken und politische Entscheidungsträger bleibt damit insbesondere die Bezahlbarkeit ein wichtiger Faktor. Wenn Haushaltsbudgets unter Druck stehen, können höhere Endpreise nicht nur beeinflussen, wo Verbraucher einkaufen, sondern auch, wie sie ihre verfügbaren Mittel insgesamt verteilen.

    Nielsens IQ Studie

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/europaische-verbraucher-unzufrieden-mit-steigenden-kosten-im-grenzuberschreitenden-onlinehandel-laut-einer-von-nielsen-iq-ausgefuhrten-und-von-kleins-beauftragten-studie-302894512.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Europäische Verbraucher unzufrieden mit steigenden Kosten im grenzüberschreitenden Onlinehandel laut einer von Nielsen IQ ausgeführten und von KleinS beauftragten Studie DÜSSELDORF, Deutschland, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Steigende Preise und zusätzliche Kosten beim grenzüberschreitenden Einkauf belasten die Haushaltsbudgets in Europa. Laut einer neuen Studie von NielsenIQ (NIQ) in fünf großen europäischen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     