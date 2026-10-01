Lenzing: Voll garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten startet
Lenzing startet eine große Kapitaloffensive: Mit einer voll garantierten Barkapitalerhöhung will der Faserhersteller seine Wachstumsstrategie und Kapitalstruktur neu ausrichten.
Foto: Lenzing Group
- Lenzing startet eine vollständig garantierte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten und strebt einen Bruttoerlös von rund 300 Mio. Euro an.
- Geplant sind 34.756.362 neue Aktien zum Bezugspreis von 8,65 Euro je Aktie – ein Abschlag von 42,5 Prozent zum theoretischen Aktienpreis ohne Bezugsrechte.
- Das Bezugsverhältnis beträgt 10 zu 9: Für je zehn bestehende Aktien können Aktionäre neun neue beziehen.
- Die Bezugsfrist ist voraussichtlich vom 6. bis 20. Oktober 2026; Bezugsrechte sollen vom 6. bis 14. Oktober an der Wiener Börse handelbar sein.
- Die Mehrheitsaktionäre B&C-Gruppe und Suzano sowie die Oberbank haben zugesagt, ihre Bezugsrechte vollständig auszuüben; sie sichern damit einen wesentlichen Teil der Kapitalerhöhung ab.
- Der Erlös soll die Strategie „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ finanzieren und die Kapitalstruktur stärken. Lenzing will unter anderem das Nonwovens-Geschäft ausbauen und das Textilgeschäft neu ausrichten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,380EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,26 % im
Minus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,400EUR das entspricht einem Minus von -5,06 % seit der Veröffentlichung.
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