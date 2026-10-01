Osisko Gold schließt die Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 9,250 % ab

Toronto, Ontario / 30. September 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold- ... – gibt bekannt, dass es die zuvor angekündigte Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 9,250 % sowie Fälligkeit im Jahr 2031 (die „Schuldverschreibungen“) abgeschlossen hat. Die Schuldverschreibungen werden am 1. Oktober 2031 fällig, sind in den ersten zwei Jahren nicht vorzeitig kündbar und werden halbjährlich nachträglich am 1. April und 1. Oktober eines jeden Jahres verzinst, beginnend am 1. April 2027.

Die Emission der Schuldverschreibungen erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung an Personen, bei denen nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer im Sinne von Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Wertpapiergesetz“) sind, sowie außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Wertpapiergesetzes (das „Angebot“).

Sean Roosen, Vorsitzender und CEO, kommentierte: „Da der Bau des Cariboo-Goldprojekts nach unserer positiven endgültigen Investitionsentscheidung Anfang dieses Monats bereits im Gange ist, stärkt der Abschluss dieses Angebots unsere ohnehin schon solide Bilanzlage weiter und sichert uns zusammen mit anderen verfügbaren Kapitalquellen die vollständige Finanzierung bis zur für 2029 erwarteten kommerziellen Produktion. Die Refinanzierung der bestehenden Projektfinanzierungsfazilität für Appian zu kosteneffizienten Konditionen senkt unsere Gesamtkapitalkosten und verschafft uns im Zuge des Baufortschritts größere finanzielle Flexibilität. Die außergewöhnliche Unterstützung durch führende institutionelle Investoren unterstreicht die Qualität des Cariboo-Goldprojekts, unsere Entwicklungsstrategie und die Leistungsfähigkeit des Managements. Unser Fokus liegt weiterhin auf einer disziplinierten Projektdurchführung, während wir gleichzeitig Explorationsprogramme vorantreiben, die darauf abzielen, das enorme Explorationspotenzial des Projekts und des darüber hinausgehenden regionalen Landpakets zu erschließen.“

Die Schuldverschreibungen werden vollständig und bedingungslos von bestimmten Tochtergesellschaften des Unternehmens garantiert, zu denen zum Zeitpunkt des Abschlusses Barkerville Gold Mines Ltd. gehörte, deren Tochtergesellschaft das Cariboo-Goldprojekt in British Columbia, Kanada (das „Cariboo-Goldprojekt“ oder „Projekt“), hält, und sind durch ein vorrangiges Pfandrecht an den Vermögenswerten des Unternehmens und jedes Bürgen gesichert, einschließlich der Beteiligungen des Unternehmens und jedes Bürgen an ihren jeweiligen Tochtergesellschaften, des nachstehend beschriebenen Zinsrücklagenkontos und Auszahlungskontos sowie des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Der Nettoerlös aus dem Angebot belief sich nach Abzug der Rabatte und Provisionen der Erstkäufer sowie der geschätzten Emissionskosten auf rund 578,0 Millionen US-Dollar. Der Nettoerlös aus dem Angebot wurde für folgende Zwecke verwendet:

alle ausstehenden Beträge zurückzuzahlen und alle Verpflichtungen im Rahmen der vorrangig besicherten Kreditfazilität des Unternehmens mit Appian Capital Advisory Limited (die „ Appian - Kreditfazilität “) mit rund 120,8 Millionen US-Dollar aus dem Nettoerlös des Angebots zu beenden;

ein gesondertes Zinsrücklagenkonto in Höhe der ersten fünf Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen zu finanzieren; und

mit dem verbleibenden Nettoerlös ein gesondertes Auszahlungskonto einzurichten, dessen Mittel zur Förderung des Cariboo-Goldprojekts verwendet werden sollen.

Tabelle 1 unten fasst die geschätzten Kapitalquellen und -verwendungen vom 1. August 2026 bis zur prognostizierten kommerziellen Produktion im zweiten Halbjahr 2029 zusammen, unter Berücksichtigung des Nettoerlöses aus dem Angebot.

TABELLE 1: Geschätzte Kapitalquellen und -verwendungen (vom 1. August 2026 bis zur kommerziellen Produktion)1

Kapitalquellen Mio. C$ Mio. US$ Kapitalverwendung Mio. C$ Mio. US$ Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, 30. Juni 20262 879 637 Künftige Kapitalverpflichtungen 990 717 Marktgängige Wertpapiere, 30. Juni 2026 65 47 Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen des Konzerns 60 43 Erlöse aus Schuldverschreibungen (getrennte Konten)3 631 457 Explorationsausgaben4 164 119 Trafigura-Fazilität zur vorzeitigen Rückzahlung von Darlehen mit fester Laufzeit 166 120 Schuldendienst, Finanzierung, Sonstiges, netto 311 225 Gesamtmittel 1.740 1.261 Gesamtverwendung 1.525 1.105 ÜBERSCHUSS 215 $ 156 $

Aufgrund von Rundungen können die Summen abweichen. Unter der Annahme eines Wechselkurses von 1,38 CAD pro 1,00 US-Dollar. Die bereinigten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigen den erwarteten Bruttoerlös in Höhe von 30 Millionen US-Dollar (41 Millionen kanadische Dollar) aus der am 14. September 2026 angekündigten Beteiligung an Trafigura. Der Nettoerlös aus dem Angebot in Höhe von ca. 578,0 Mio. US-Dollar abzüglich der Rückzahlung von ca. 120,8 Mio. US-Dollar ausstehender Beträge im Rahmen der Appian-Kreditfazilität.

Die Explorationsausgaben umfassen verbleibende Flow-Through-Ausgabenverpflichtungen in Höhe von rund 22 Millionen C$, wobei der Restbetrag auf geplante Explorationsaktivitäten im Rahmen von Konversions-, Infill- sowie CGP-Tiefenexplorationsbohrungen an der Oberfläche und unter Tage entfällt.

Im Zusammenhang mit dem Angebot haben die Erstkäufer die Schuldverschreibungen zu einem Kaufpreis von 98,25 % des Nennwerts der Schuldverschreibungen erworben.

Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder durch einen Prospekt in einer Provinz oder einem Territorium Kanadas qualifiziert. Die Schuldverschreibungen dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten vor. Die an Personen mit Wohnsitz oder Aufenthaltsort in Kanada verkauften Schuldverschreibungen unterliegen einer üblichen viermonatigen Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der im Rahmen des Angebots angebotenen Schuldverschreibungen dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf von Schuldverschreibungen in einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Bezirksebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiff-Projekts – des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts, das derzeit in Zentral-British Columbia, Kanada, im Bau ist – zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landbestands des Unternehmens in Cariboo, der zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail:sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

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Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Solche zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Gold bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Leistungsgarantien dar und sind durch Begriffe wie „könnte“, „wird“, „würde“, „könnte“, „erwarten“, „glauben“, „planen“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“, „vorschlagen“, „prognostizieren“, „Ausblick“, „vorhersehen“, „fortsetzen“, „Ziel“, „Strategie“, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich Aussagen bezüglich der erwarteten Finanzierung des Unternehmens durch die für 2029 erwartete kommerzielle Produktion; der erwarteten finanziellen Flexibilität des Unternehmens im Verlauf der Bauarbeiten; des Fokus des Unternehmens auf eine disziplinierte Projektdurchführung und seiner Pläne zur Weiterführung von Explorationsprogrammen, die darauf abzielen, das Explorationspotenzial des Projekts und seines umfassenderen regionalen Landpakets zu erschließen; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; die geschätzten Kapitalquellen und -verwendungen des Unternehmens; die Fähigkeit zur Erschließung des Cariboo-Goldprojekts und dessen Status als vollständig genehmigtes Projekt; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; sowie das Explorationspotenzial und das Potenzial für zukünftige Entdeckungen (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften.

Osisko Gold hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich die Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Gold liegen, letztendlich als unrichtig erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Gold und seine Geschäftstätigkeit betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Ausbleiben weiterer Arbeitsniederlegungen oder -unterbrechungen im Cariboo-Gold-Projekt; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung und dem Bau des Cariboo-Goldprojekts; Risiken in Bezug auf Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Behörden, günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen und Zulassungen, der Kapitalmarktbedingungen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Konditionen für die geplante Exploration und Erschließung auf den Grundstücken des Unternehmens zu beschaffen; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Exploration fortzusetzen; den regulatorischen Rahmen sowie das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für den Bergbau auferlegen könnten; Fehler in der geologischen Modellierung durch die Unternehmensleitung; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Vorräte und Infrastruktur; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie die Risiken und Faktoren zu konsultieren, die im jüngsten Jahresabschluss des Unternehmens, im Lagebericht und in anderen öffentlichen Unterlagen offengelegt sind, die unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Geschäftstätigkeit und der Errungenschaften gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt – sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben – keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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Die Osisko Gold Group Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 2,49EUR auf Tradegate (30. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.