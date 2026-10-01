DAX vor schwachem Start – Chip-Euphorie prallt am deutschen Aktienmarkt ab

Damit zeigt sich erneut ein struktureller Nachteil des deutschen Leitindex. Während die Wall Street und Teile Asiens von der ungebrochenen KI- und Halbleiterstory profitieren, bekommt der DAX davon nur einen Bruchteil ab. Den Gegenwind von hohen Energiepreisen und steigenden Anleiherenditen spürt er dagegen in voller Stärke.

Vor allem die neue Euphorie im Halbleitersektor nach den Quartalszahlen von Micron Technology kommt nicht an. Die direkten Profiteure der starken Chipnachfrage lassen sich im DAX weiterhin an einer Hand abzählen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vor allem der Ölpreis bleibt ein Belastungsfaktor. Brent notiert weiterhin bei rund 103 Dollar und damit oberhalb der psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke. Das hält die Sorgen vor einem erneuten Inflationsschub und einer zunehmenden Konsumzurückhaltung am Leben. Die gestrigen US-PCE-Daten deuteten zwar auf eine gewisse Entspannung beim Preisdruck hin, für eine nachhaltige Entwarnung reicht das bislang aber nicht.

Gleichzeitig fallen die Kurse vieler Staatsanleihen weiter und treiben die Renditen nach oben. Für Aktien entsteht dadurch ein doppelter Gegenwind: Die Finanzierungskosten für Unternehmen steigen und gleichzeitig werden Anleihen als Anlagealternative attraktiver. Solange die Renditen weiter steigen, dürfte dieser Mechanismus wie ein Deckel auf den Aktienmärkten liegen.

Die Börsen befinden sich damit in einem zunehmend gespaltenen Umfeld. Die KI-Euphorie liefert weiterhin starke Wachstumsfantasie, während Ölpreise und Renditen gleichzeitig die Bewertungsgrundlage für Aktien verschlechtern. Je länger diese beiden Welten auseinanderdriften, desto anfälliger werden die Märkte für größere Schwankungen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 950 und 25 300 Punkten bewegen.

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