Alte Minen als Blaupause für Skandinaviens Rohstoffsouveränität

Der skandinavische Rohstoffsektor richtet seinen Blick auf historische Minen und Explorationsgebiete – und findet dort immer häufiger große Vorkommen an kritischen Metallen. Mehrere Minen gehen in den kommenden Jahren in Betrieb, großskalige Explorationsprojekte füllen die Pipeline.

Der Kupfer- und Silber-Explorer Arctic Minerals (ISIN: SE0024172779, WKN: A411LJ) meldete am 22. September den Abschluss des ersten eigenen Bohrprogramms auf dem Projekt Hennes Bay im südschwedischen Dalsland. Zwischen den gebohrten Löchern und historischen Bohrungen auf dem Projekt liegen bis zu 600 Meter — und rund 40 Jahre.

Das Programm umfasste zwölf Diamantbohrlöcher über 4.187 Meter, sämtlich außerhalb der bestehenden Mineralressource. In zehn Löchern dokumentierte das Unternehmen Mineralisierung mit sichtbarem Kupfer in Form von Bornit, Kupferglans und/oder Kupferkies. Für acht dieser Löcher liegen mittlerweile Laboranalysen vor. Die Ergebnisse der beiden verbleibenden werden innerhalb eines Monats erwartet. Das Ziel des Bohrprogramms: Die Aufwertung der definierten Mineralisierung in die Kategorie der abgeleiteten Ressourcen sowie die Erhöhung der aktuellen Mineralressourcenschätzung (MRE) durch Erweiterungsbohrungen im Dingelvik-Prospektionsgebiet.

Ende September meldete Arctic Minerals die bislang stärksten Bohrabschnitte des Projekts. Bei Henneviken wurden über 64,4 Meter durchschnittlich 1,3 % Kupferäquivalent mit 1,08 % Kupfer und 27 Gramm Silber pro Tonne erbohrt. Darin enthalten sind 1,7 Meter mit 3,18 % Kupferäquivalent. Der lange Abschnitt verläuft allerdings in einem flachen Winkel zur mineralisierten Schicht; die wahre Mächtigkeit ist noch unbekannt. Weitere Treffer lieferten 7,95 Meter mit 1,55 % Kupferäquivalent bei Henneviken und 2,8 Meter mit 1,66 % bei Asslebyn.

Arctic Minerals sieht bei Hennes Bay großskaliges Potenzial

Drei der Bohrungen mit sichtbarer Kupfermineralisierung wurden bei Dingelvik mit bis zu 500 Meter weiten Erweiterungsbohrungen östlich und südlich der bestehenden MRE niedergebracht. Ausschließlich auf Dingelvik bezieht sich die aktuelle MRE mit insgesamt 55,4 Mio. t mit 1,0 % Kupferäquivalent (0,8 % Kupfer und 20,8 Gramm Silber pro Tonne) und insgesamt 543.000 t Kupferäquivalent an Metall.

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