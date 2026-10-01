Tres Agaves Tequila kommt in Großbritannien, Irland und Kontinentaleuropa auf den Markt

ST. HELENA, Kalifornien, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Tres Agaves Tequila, der familiengeführte Hersteller von 100 % Agaven-Tequila aus dem mexikanischen Tequila-Tal, startet am 1. Oktober in Großbritannien und Irland st – dies ist der erste Schritt des Unternehmens in den europäischen Gastronomiebereich und den unabhängigen Einzelhandel. Die Markteinführung wird in den kommenden Monaten in Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern und Spanien fortgesetzt; Mitte Oktober findet auf der Bar Convent Berlin die offizielle europäische Fachmesse-Präsentation statt.

Tres Agaves destilliert jeden Tropfen aus einer einzigen Quelle in Amatitán, der Wiege des Tequilas, und stützt sich dabei auf fast zwei Jahrzehnte direkter Beziehungen zu lokalen Erzeugern. Diese Beschaffung aus einem einzigen Anbaugebiet, gepaart mit der USDA- und der mexikanischen Bio-Zertifizierung sowie der NOM-registrierten Produktion, hat die Marke zu einer festen Größe in den US-amerikanischen Bars gemacht. Mit der Markteinführung in Großbritannien und Irland wird dieses Angebot nun erstmals auch europäischen Barkeepern und unabhängigen Einzelhändlern zugänglich gemacht.

„Tequila ist eine der am schnellsten wachsenden Spirituosenkategorien in Europa, und Barkeeper wünschen sich Marken mit echter Herkunft", sagte Thomas Vogele, Vizepräsident für den internationalen Vertrieb bei Trinchero Family Wine & Spirits. „Tres Agaves bietet dem Fachhandel einen Bio-Tequila aus einer einzigen Quelle von einem echten Familienbetrieb zu einem Preis, der eher für die hintere Barreihe als für das oberste Regal geeignet ist."

Der europäische Tequila-Markt wird bis 2030 voraussichtlich einen Umsatz von 2,49 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,6 % zwischen 2025 und 2030. Tres Agaves verzeichnet in der Trinchero-Exportabteilung seit Jahresbeginn ein Plus von 769 %. ¹ In den USA wurde Tres Agaves kürzlich in die „Impact 2026" „Hot Prospects"-Liste von Shanken's Impact 2026 und zählt damit zu den am schnellsten wachsenden Spirituosenmarken in den USA.² Vor dem Hintergrund dieses Wachstums freut sich Tres Agaves sehr, Barkeepern und Verbrauchern in Großbritannien und Irland sein Bio-Tequila-Sortiment anbieten zu können und dieser dynamischen Kategorie noch mehr Schwung zu verleihen.