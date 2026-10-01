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    OTS

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    Infineon Technologies AG / Infineon eröffnet neuen ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon eröffnet Backend-Standort in Bangkok
    • Bis zu 1.000 Jobs stärken Thailands Chipbranche
    • Bangkok kann langfristig fünf Module umfassen
    OTS - Infineon Technologies AG / Infineon eröffnet neuen ...
    Foto: GUEVEN PURTUL - stock.adobe.com

    Infineon eröffnet neuen Backend-Fertigungsstandort in Thailand und schafft damit resiliente Kapazitäten für künftiges Wachstum (FOTO) Bangkok, Thailand (ots) - - Neuer Backend-Fertigungsstandort stärkt und diversifiziert das globale Produktionsnetzwerk von Infineon weiter

    - Strategische Investition stärkt Thailands wachsendes Halbleiter-Ökosystem, fördert die Ausbildung von Fachkräften und schafft bis zu 1.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze

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    - Der auf schrittweisen Ausbau angelegte Standort in Bangkok kann langfristig zu einem der größten Backend-Fertigungsstandorte von Infineon werden

    Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) hat gemeinsam mit Anutin Charnvirakul, Premierminister von Thailand, und Alexander Gorski, Chief Operations Officer und Mitglied des Vorstands von Infineon, einen neuen Backend-Fertigungsstandort in Bangkok, Samut Prakan, offiziell eröffnet. Der Standort stärkt und diversifiziert das globale Produktionsnetzwerk des Unternehmens weiter und schafft damit zusätzliche Kapazitäten für künftiges Wachstum. Mit der strategischen Lage im Herzen Südostasiens hilft der Standort Infineon, Kunden weltweit flexibel zu bedienen - und das in einer Zeit, in der Digitalisierung, Elektrifizierung und die Energiewende die langfristige Nachfrage nach Halbleitern weiter antreiben. Der Standort ist auf weiteres, zukünftiges Wachstum ausgelegt und kann auf bis zu fünf Module erweitert werden. Damit hat Bangkok das Potenzial, langfristig zu einem der größten Backend-Fertigungsstandorte von Infineon zu werden. Mit dem neuen Backend-Standort in Bangkok ergänzt Infineon den laufenden Ausbau der eigenen Frontend-Fertigungskapazitäten.

    "Die besondere Kombination aus vorteilhafter Lage und Wachstumspotenzial macht den neuen Standort in Bangkok zu einer wichtigen Ergänzung unseres globalen Produktionsnetzwerks", sagt Alexander Gorski, Chief Operations Officer und Mitglied des Vorstands der Infineon Technologies AG. "Wir schaffen einen neuen Hub im Herzen Südostasiens, umgeben von einem schnell wachsenden Ökosystem und mit hervorragender Anbindung an die globale Logistik. Damit können wir unser Produktionsnetzwerk über verschiedene Regionen hinweg weiter diversifizieren und unseren Kunden resiliente Kapazitäten sowie ein hohes Maß an Flexibilität bieten. Zugleich ist die Fertigung in Bangkok von Beginn an auf langfristiges Wachstum ausgelegt: Ausgehend von Modul A kann der Standort auf bis zu fünf Module erweitert werden. So schaffen wir die Skalierbarkeit, die wir brauchen, um unsere Kapazitäten künftig flexibel auszubauen."

    "Die Eröffnung des neuen Backend-Fertigungsstandorts von Infineon in Bangkok, Samut Prakan, ist ein starkes Zeichen des Vertrauens in Thailand und in die Zukunft unseres Halbleiterstandorts", sagt Anutin Charnvirakul, Premierminister von Thailand. "Mit dieser Investition stärken wir gemeinsam Thailands Rolle in der globalen Halbleiter-Wertschöpfungskette, fördern den Aufbau von Zukunftskompetenzen und schaffen hochwertige Arbeitsplätze für die nächste Generation. Wir begrüßen das langfristige Engagement von Infineon und freuen uns darauf, diese Partnerschaft weiter zu vertiefen."

    Langfristige Investition in Thailands Halbleiter-Ökosystem

    Thailand treibt den Aufbau eines starken Halbleiter-Ökosystems im Rahmen seiner nationalen Technologiestrategie konsequent voran. Mit seiner guten Anbindung innerhalb Südostasiens, der Nähe zu wichtigen Kundenmärkten und zunehmender Erfahrung in der Halbleiterfertigung bietet das Land attraktive Voraussetzungen für fortschrittliche Fertigung und technologiegetriebenes Wachstum. Mit dem neuen Standort in Bangkok setzt Infineon auf lokales Know-how, etablierte Partnerschaften und gut ausgebildete Fachkräfte und stärkt zugleich die weitere Entwicklung des Halbleiterstandorts Thailand.

    Am Standort sind derzeit rund 350 Mitarbeitende beschäftigt. Mit dem Hochlauf des ersten Gebäudes (Modul A) soll die Zahl auf etwa 1.000 Mitarbeitende steigen. Darüber hinaus engagiert sich Infineon gemeinsam mit Universitäten, Bildungseinrichtungen und Industriepartnern für die Ausbildung und Entwicklung von Fachkräften.

    Erweiterte Fertigungskompetenzen für komplexe, Halbleiterlösungen

    Der Standort Bangkok zeichnet sich durch einen hohen Automatisierungsgrad, ein skalierbares Anlagenkonzept und eine digitalisierte Fertigungsinfrastruktur aus. Dadurch ermöglicht er eine effiziente, stabile und qualitativ hochwertige Produktion in großem Maßstab. Der neu konzipierte Standort baut auf der Expertise bestehender Backend-Fertigungsstandorte von Infineon auf und bietet zugleich die notwendige Flexibilität, um auf veränderte Kundenanforderungen, neue Technologien und erhöhte Produktionsvolumina zu reagieren.

    Mit modernen Reinraum-, Montage- und Testkapazitäten sowie einem hohen Automatisierungsgrad deckt der Standort Bangkok das gesamte Spektrum der Backend-Fertigung sowie Wafer-Tests ab. Diese Kombination stärkt seine Rolle im Produktionsnetzwerk von Infineon und ermöglicht anspruchsvolle und zunehmende komplexere Halbleiterlösungen für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Industrie und Energieinfrastruktur. Damit trägt der Standort unmittelbar zu Technologien bei, die Elektrifizierung, Energieeffizienz und Digitalisierung weltweit vorantreiben.

    Nachhaltigkeit von Anfang an mitgedacht

    Der Standort Bangkok wird vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Darüber hinaus verfügt er über Systeme zur Wasseraufbereitung und Nutzung von Regenwasser und ist mit Solarmodulen ausgestattet, die vor Ort Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Zusammen unterstützen diese Maßnahmen eine ressourcenschonende Fertigung und tragen dazu bei, den CO2-Fußabdruck von Infineon entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu reduzieren.

    Weitere Informationen zum neuen Backend-Fertigungsstandort in Bangkok finden Sie unter: https://www.infineon.com/careers/our-locations/thailand#highlights

    Pressebilder finden Sie unter: https://brandportal.infineon.com/file-exchange/li st/287a46dc81f8ee3793598fc9d8001829

    Videomaterial finden Sie unter: https://brandportal.infineon.com/file-exchange/l ist/614a2724ddb32ff277721f8e913fcf9f

    Über das Thailand Board of Investment (BOI)

    Das Thailand Board of Investment (BOI) ist eine dem Büro des Premierministers unterstellte Regierungsbehörde. Seine Aufgabe ist es, wertschöpfende Investitionen in Thailand durch Förderpakete, Unterstützungsleistungen sowie die Integration und Vernetzung von Unternehmen zu unterstützen.

    Über Infineon

    Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und IoT. Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen beschäftigte Ende September 2025 weltweit rund 57.000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende: 30. September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker-Symbol: IFX) und in den USA am OTCQX International Over-the-Counter-Markt (Ticker-Symbol: IFNNY) notiert.

    Medienkontakt:

    Franziska Hofmeister
    Head of Operations Communications
    Telefon: +49 89 234 2216
    E-Mail: mailto:franziska.hofmeister@infineon.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17888/6362662 OTS: Infineon Technologies AG
    ISIN: DE0006231004

    Infineon Technologies

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    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 61,45 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +5,96 %/+68,87 % bedeutet.





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