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    COSRX ist die erste K-Beauty-Marke, die Maison Margiela bei der Pariser Modewoche als Sponsor unterstützt

    COSRX ist die erste K-Beauty-Marke, die Maison Margiela bei der Pariser Modewoche als Sponsor unterstützt
    Foto: YNA - dpa

    Exklusiv hinter den Kulissen: COSRX und die „blaue" Hautpflege für den Laufsteg-Look

    BERLIN, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- 30. September 2026: COSRX hat als erste K-Beauty-Marke überhaupt Maison Margiela bei der Pariser Modewoche als Sponsor unterstützt. Die Zusammenarbeit mit dem renommierten französischen Modehaus fand gestern im Rahmen der Show für Frühjahr/Sommer 2027 statt. Dabei bereitete COSRX hinter den Kulissen die Haut der Models für die aktuelle Kollektion von Maison Margiela vor.

    Exklusiv hinter den Kulissen: COSRX und die „blaue“ Hautpflege für den Laufsteg-Look

    Für K-Beauty markiert die Partnerschaft einen bedeutenden Meilenstein: COSRX ist die erste asiatische Beauty-Marke – unabhängig von der Kategorie –, die eine Show von Maison Margiela bei der Pariser Modewoche offiziell als Sponsor unterstützt. Gleichzeitig ist COSRX erst die dritte koreanische Marke, die mit dem Modehaus zusammenarbeitet – nach Samsung Electronics und Gentle Monster.

    Als alleiniger Sponsor der Show für Frühjahr/Sommer 2027 brachte COSRX seine Hautpflegeexpertise mit einem eigens entwickelten „Blue"-Hautpflegekonzept hinter die Kulissen. Im Mittelpunkt standen das neu eingeführte Blue Peptide Duo und der Blue Peptide Mist.

    Die Produkte wurden eingesetzt, um die Haut der Models vorzubereiten. So entstand ein frischer, gut mit Feuchtigkeit versorgter Teint als perfekte Grundlage für das Make-up. Die Hautvorbereitung wurde von Inge Grognard geleitet, der Leiterin des Make-up-Teams und Mitglied der BoF 500. Sie ist überzeugt, dass Peptide künftig eine immer wichtigere Rolle bei der Hautvorbereitung spielen werden.

    „Gutes Make-up beginnt mit der Haut. Das Interesse an der Wissenschaft hinter der Hautvorbereitung wird weiter zunehmen", sagte Grognard.

    „Als ich vor 40 Jahren in diesem Beruf angefangen habe, war Hautpflege noch nicht das Konzept, das sie heute ist. Heute haben wir Zugang zu hervorragenden Produkten und Marken mit fortschrittlicher Hautpflegetechnologie. Das hat unseren Umgang mit Make-up grundlegend verändert. Bei dieser Show war COSRX der Partner, der diese Technologie hinter die Kulissen gebracht hat.

    Für mich ist entscheidend, dass die Haut gesund aussieht und sich gesund anfühlt, bevor etwas aufgetragen wird. Gemeinsam mit COSRX haben wir uns darauf konzentriert, die Haut intensiv mit Feuchtigkeit zu versorgen und optimal vorzubereiten. Die Blue-Peptide-Reihe verlieh der Haut die frische, gesund wirkende Grundlage, die wir brauchten. So ließ sich das Make-up nahtlos auftragen und brachte die natürlichen Merkmale und den individuellen Charakter jedes Models zur Geltung, anstatt sie zu verdecken."

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