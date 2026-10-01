Gold-Crash: So sichert man sich jetzt ab

Das erste ist ein Verkaufssignal: Der Goldpreis ist unter seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen. Das signalisiert eine zunehmende kurzfristige Schwäche.

Gold hat eine fulminante Rallye hingelegt: Dann kamen die Krisen zu Beginn des Jahres, der erstarkte US-Dollar und die Abwärtsbewegugen des Edelmetalls folgten. Und jetzt deuten gleich zwei Signale auf weitere Turbulenzen hin.

Momentan hält sich der Goldpreis in einer Range von rund 4.100 bis 4.200 US-Dollar auf. Hält die 4.000, wäre dies ein möglicher Bereich für eine Stabilisierung und Bodenbildung. Kurz- und Mittelfristig sieht es aber nicht nach einer weiteren Rallye aus.

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Der technische Druck kommt gerade zusammen mit den steigenden US-Anleiherenditen: die 10-jährige US-Rendite liegt wieder über 5 Prozent, was Gold als unverzinsliches Asset belastet.

Mittelfristig gibt es keinen Schub, auch wenn langfristig die Rallye intakt ist.

Das zweite Verkaufssignal und wie man sich gegen den Gold-Crash absichert und trotzdem am gelben Edelmetall verdient, verraten wir euch in der neuen Folge unseres Podcasts "Börse, Baby!"

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Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 4.166USD auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

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