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    Defence Therapeutics diskutiert auf der World ADC in San Diego die nächste Entwicklungsstufe von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten

    Defence Therapeutics diskutiert auf der World ADC in San Diego die nächste Entwicklungsstufe von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten
    Foto: adobe.stock.com

    Montreal, QC, Kanada / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das onkologische Präzisionstherapeutika der nächsten Generation unter Einsatz seiner proprietären Accum-Technologie entwickelt, freut sich, seine Teilnahme an der 17. World ADC San Diego bekanntzugeben, die vom 12. bis 15. Oktober 2026 in San Diego, Kalifornien, stattfindet.

     

    World ADC San Diego ist ein weltweit führendes Forum, das sich auf Antikörper-Wirkstoff-Konjugate („ADCs“) spezialisiert hat. Es bringt führende Vertreter aus Pharma- und Biotechnologieunternehmen, aufstrebende Innovatoren, die akademische Forschung sowie die klinische Gemeinschaft zusammen, um wissenschaftliche Erkenntnisse auszutauschen, die Zusammenarbeit zu fördern und die Entwicklung von ADCs der nächsten Generation voranzutreiben.

     

    Defence leitet die Diskussion über die nächste Entwicklungsstufe von ADCs:

     

    Im Rahmen des Konferenzprogramms wird Dr. Amie Phinney, President und Chief Executive Officer von Defence, am Mittwoch, den 14. Oktober, um 12:30 Uhr eine Präsentation geben und an einer „Fireside-Discussion“ zum Thema „Beyond Antibody, Linker & Payload – Is Intracellular Delivery the Next Frontier for ADCs?“ (Jenseits von Antikörper, Linker und Wirkstoff – Ist die intrazelluläre Verabreichung die nächste Entwicklungsstufe für ADCs?) teilnehmen.

     

    Im Rahmen der Diskussion wird untersucht, wie der intrazelluläre Transport und die intrazelluläre Verarbeitung die Aktivität von ADC beeinflussen können; ob eine Verbesserung der intrazellulären Verabreichung die Wirksamkeit bestehender ADC steigern oder neue Möglichkeiten für in der Entwicklung befindliche ADC eröffnen könnte; und wie neue Technologien dazu beitragen können, diese Herausforderungen zu bewältigen.

     

    Die Veranstaltung bietet Defence die Gelegenheit, die wissenschaftlichen Grundlagen seiner firmeneigenen intrazellulären Verabreichungsplattform Accum im Kontext der allgemeinen Weiterentwicklung der ADC-Technologie vorzustellen und sich mit führenden Vertretern der Branche über mögliche Anwendungen und Kooperationen auszutauschen.

     

    „Der ADC-Bereich hat bemerkenswerte Fortschritte in den Bereichen Antikörper-Engineering, Linkerchemie und Wirkstoffentwicklung erzielt, doch die intrazelluläre Verabreichung stellt eine weitere wichtige Dimension der ADC-Leistung dar“, sagte Dr. Amie Phinney, President und Chief Executive Officer von Defence Therapeutics. „Die World ADC bietet ein ideales Forum, um unterschiedliche Perspektiven zur zukünftigen Entwicklung dieses Fachgebiets zusammenzubringen. Wir freuen uns darauf, einen Beitrag zu dieser Diskussion zu leisten und gleichzeitig zu untersuchen, wie Accum bestehende und neu entstehende ADC-Technologien ergänzen kann.“

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