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    AKTIEN IM FOKUS

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    Renk weiter schwach - Hensoldt gefragt nach BofA-Kommentar

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA streicht Kaufempfehlung für Renk, Aktie fällt
    • Hensoldt steigt nach höherem Kursziel auf 94 Euro
    • BofA setzt bei Rüstungsaktien auf Beständigkeit
    AKTIEN IM FOKUS - Renk weiter schwach - Hensoldt gefragt nach BofA-Kommentar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein skeptischer Analystenkommentar der Bank of America (BofA) zu Renk hat die Aktie des Rüstungsunternehmens am Donnerstag unter Druck gesetzt. Sie gab zum Handelsstart um fast zwei Prozent auf 37,01 Euro nach und zeigte sich nun den vierten Tag in Folge schwach. Das war ein weiteres Tief seit April 2025. Damals hatten Zollsorgen den Kurs bis auf 31,17 Euro gedrückt, bevor sie noch am selben Tag wieder weitgehend erholt bei etwas über 40 Euro geschlossen hatte.

    BofA-Analyst David Holmes strich nun seine Kaufempfehlung für Renk, denn er geht davon aus, dass die Getriebeproduktion auf dem aktuellen Niveau nicht zu halten ist. Das limitiere das langfristige Bewertungspotenzial trotz des attraktiven Servicegeschäfts, schrieb er in seinem Kommentar.

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    Zugleich hob er das Kursziel für die Hensoldt-Aktie auf 94 Euro, bekräftigte sein Anlageurteil "Buy" und nahm das Papier des Anbieters von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik zudem auf die "Small- and Midcap Europe Best Ideas"- Liste der Bank auf. Diese Aktie legte um 2,5 Prozent auf 78,18 Euro zu.

    Beständigkeit sollte der entscheidende Faktor für die Bewertungen in der Rüstungsbranche sein, und nicht schieres Wachstum, so der Bofa-Experte. Die Anleger dürften sich dabei zunehmend auf Unternehmen konzentrieren, die neue strategische Möglichkeiten eröffnen. Als wichtigste Felder macht Holmes die Luftwaffe, Aufklärung, Überwachung und Ortung sowie Gefechtsnetzwerke und elektronische Kriegsführung aus. Seine Favoriten sind hier Kongsberg, Hensoldt, Aselsan, Saab und Dassault Aviation./ck/ag/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 77,08 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +68,04 %/+103,28 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und eine erwartete Seitwärtsphase um 70 Euro, teils mit Risiko bis 60 Euro. Als Auslöser gelten ein breiter Rüstungs-/Markt-Sell-off und mögliche Friedensgespräche. Positiv werden relative Stärke gegenüber Rheinmetall, der hohe Auftragsbestand sowie Partnerschaften gesehen. Entscheidend für eine Neubewertung seien termingerechte Abarbeitung, steigende Produktion, Umsatz und nachhaltig höhere Gewinne.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

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    dpa-AFX
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