AKTIEN IM FOKUS
Renk weiter schwach - Hensoldt gefragt nach BofA-Kommentar
- BofA streicht Kaufempfehlung für Renk, Aktie fällt
- Hensoldt steigt nach höherem Kursziel auf 94 Euro
- BofA setzt bei Rüstungsaktien auf Beständigkeit
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein skeptischer Analystenkommentar der Bank of America (BofA) zu Renk hat die Aktie des Rüstungsunternehmens am Donnerstag unter Druck gesetzt. Sie gab zum Handelsstart um fast zwei Prozent auf 37,01 Euro nach und zeigte sich nun den vierten Tag in Folge schwach. Das war ein weiteres Tief seit April 2025. Damals hatten Zollsorgen den Kurs bis auf 31,17 Euro gedrückt, bevor sie noch am selben Tag wieder weitgehend erholt bei etwas über 40 Euro geschlossen hatte.
BofA-Analyst David Holmes strich nun seine Kaufempfehlung für Renk, denn er geht davon aus, dass die Getriebeproduktion auf dem aktuellen Niveau nicht zu halten ist. Das limitiere das langfristige Bewertungspotenzial trotz des attraktiven Servicegeschäfts, schrieb er in seinem Kommentar.
Zugleich hob er das Kursziel für die Hensoldt-Aktie auf 94 Euro, bekräftigte sein Anlageurteil "Buy" und nahm das Papier des Anbieters von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik zudem auf die "Small- and Midcap Europe Best Ideas"- Liste der Bank auf. Diese Aktie legte um 2,5 Prozent auf 78,18 Euro zu.
Beständigkeit sollte der entscheidende Faktor für die Bewertungen in der Rüstungsbranche sein, und nicht schieres Wachstum, so der Bofa-Experte. Die Anleger dürften sich dabei zunehmend auf Unternehmen konzentrieren, die neue strategische Möglichkeiten eröffnen. Als wichtigste Felder macht Holmes die Luftwaffe, Aufklärung, Überwachung und Ortung sowie Gefechtsnetzwerke und elektronische Kriegsführung aus. Seine Favoriten sind hier Kongsberg, Hensoldt, Aselsan, Saab und Dassault Aviation./ck/ag/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 77,08 auf Tradegate (01. Oktober 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +68,04 %/+103,28 % bedeutet.
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Nicht nur die Bestellungen, auch die tatsächlichen Erlöse spiegeln das robuste Branchenumfeld wider. Der Umsatz des Elektronikspezialisten kletterte um 23,6 Prozent auf 1.167 Millionen Euro. Internationale Finanzbeobachter werten diese Entwicklung als klares Zeichen dafür, dass das Unternehmen die extrem hohe Nachfrage nach moderner Sensorik und elektronischen Kampfführungssystemen erfolgreich in operatives Wachstum ummünzen kann.
Und dann ein auf Jahre bereits jetzt ausreichender Auftragsbestand von rund 10 Mrd; ohne künftig sicher noch hinzukommender weitere Aufträge aufgrund der sich im militärischen Bereich abzeichnenden Entwicklung hin zu waffenübergreifender Systemvernetzung und Servicedienstleistungen wie z.B.: 20 Jahre Eurofighter-Service direkt beim Kunden vor Ort https://www.hensoldt.net/de/news/20-years-of-eurofighter-ser…