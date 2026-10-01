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    Besonders beachtet!

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    Suedzucker Aktie verliert deutlich an Wert - 01.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Suedzucker Aktie bisher Verluste von -4,02 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Suedzucker Aktie.

    Besonders beachtet! - Suedzucker Aktie verliert deutlich an Wert - 01.10.2026
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

    Suedzucker aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.10.2026

    Rote Vorzeichen bei Suedzucker: Der Kurs rutscht um -4,02 % auf 12,640 ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute bei der Suedzucker Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Suedzucker Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +25,45 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Suedzucker Aktie damit um +8,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Suedzucker +43,47 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

    Suedzucker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,76 %
    1 Monat +3,62 %
    3 Monate +25,45 %
    1 Jahr +40,60 %
    Stand: 01.10.2026, 09:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Suedzucker Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursreaktion trotz deutlich höherem Q2-EBITDA von 168 Mio. Euro und angehobener Umsatzprognose. Diskutiert werden ein möglicher Aufwärtstrend, die Marke von 13 Euro sowie Kursziele bis 17 bzw. 20 Euro. Höhere Ethanolpreise und stabile Zuckerpreise gelten als mögliche Treiber; andere sehen nach langer Seitwärtsphase keinen Anlagegrund.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Suedzucker eingestellt.

    Zur Suedzucker Diskussion

    Informationen zur Suedzucker Aktie

    Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,59 Mrd.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Suedzucker?

    Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %.

    Suedzucker Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Suedzucker Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Suedzucker Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Suedzucker

    -3,95 %
    +8,90 %
    +4,09 %
    +26,39 %
    +41,54 %
    -6,84 %
    -4,27 %
    -46,59 %
    +97.130,77 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700
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    Markt Bote
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