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    Centrotherm Photovoltaics: Solides Halbjahr 2026 trotz schwierigem Markt

    Centrotherm blickt auf ein durchwachsenes erstes Halbjahr 2026: Umsätze, Ergebnis und Auftragseingang gehen zurück, doch die Prognose für das Gesamtjahr zeigt wieder nach oben.

    Centrotherm Photovoltaics: Solides Halbjahr 2026 trotz schwierigem Markt
    Foto: adobe.stock.com
    • **Umsatz:** Im ersten Halbjahr 2026 erzielte centrotherm 78,9 Mio. Euro, nach 106,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • **Geschäftsbereiche:** 67,7 Mio. Euro Umsatz kamen aus der Halbleiterindustrie und 10,4 Mio. Euro aus der Photovoltaikindustrie.
    • **Region:** Asien blieb der wichtigste Absatzmarkt: Dort wurden 46,7 Mio. Euro beziehungsweise 59 % des Konzernumsatzes erzielt.
    • **Ergebnis:** Die Gesamtleistung sank auf 61,7 Mio. Euro (Vorjahr: 96,3 Mio. Euro); das EBITDA ging von 14,7 Mio. auf 4,8 Mio. Euro zurück.
    • **Auftragseingang:** Im ersten Halbjahr wurden Aufträge über 45,9 Mio. Euro verbucht, gegenüber 49,1 Mio. Euro im Vorjahr.
    • **Ausblick:** Die Prognose für den Auftragseingang 2026 wurde auf 110 bis 160 Mio. Euro angehoben. Für die Gesamtleistung erwartet centrotherm weiterhin 90 bis 170 Mio. Euro und ein deutlich niedrigeres EBITDA als im Vorjahr.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Centrotherm Photovoltaics ist am 01.10.2026.

    Der Kurs von Centrotherm Photovoltaics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,2500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 % im Minus.


    Centrotherm Photovoltaics

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