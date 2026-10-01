🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    8-Milliarden-Wette

    541 Aufrufe 541 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr als 40 % vom Umsatz in Gefahr? Sanofis Plan gegen das Patent-Aus

    Sanofi zahlt Regeneron bis zu acht Milliarden Dollar für vier neue Antikörper. Der Grund: Seinem Kassenschlager Dupixent droht das Patent-Aus. Die Aktie zieht an. Doch geht die Wette der neuen Chefin auf?

    Für Sie zusammengefasst
    8-Milliarden-Wette - Mehr als 40 % vom Umsatz in Gefahr? Sanofis Plan gegen das Patent-Aus
    Foto: Martin Joppen / Sanofi

    Sanofi sucht den Nachfolger für seinen größten Kassenschlager. Der französische Pharmakonzern zahlt seinem amerikanischen Partner Regeneron eine Milliarde US-Dollar vorab. Hinzu kommen Meilensteinzahlungen von bis zu sieben Milliarden US-Dollar. Dafür entwickeln beide Unternehmen vier neue Antikörper, die an das Erfolgsmedikament Dupixent anknüpfen sollen. Das teilten die Partner am Donnerstag mit. Die Sanofi-Aktie stieg.

    Sanofi

    -5,45 %
    -1,97 %
    -10,44 %
    -28,45 %
    -7,69 %
    +11,50 %
    +87,70 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657
    Sanofi direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sanofi S.A.!
    Long
    68,63€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    77,87€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dupixent behandelt mehr als 1,5 Millionen Patientinnen und Patienten in neun Anwendungsgebieten, darunter Neurodermitis und Asthma. Das Medikament blockiert Botenstoffe des Immunsystems, die Entzündungen auslösen. Die neuen Kandidaten setzen an derselben Stelle an. Sie sollen aber länger im Körper bleiben. Noch stehen die Projekte am Anfang. Nur ein Wirkstoff wird bereits in einer frühen Studie gegen Neurodermitis getestet. Die übrigen drei sollen 2027 erstmals am Menschen erprobt werden.

    Wettlauf gegen das Patentende

    Der Zeitdruck ist groß. Dupixent spielte im zweiten Quartal 5,15 Milliarden Euro ein, zu konstanten Wechselkursen ein Plus von 37,6 Prozent. Damit stammen mehr als 40 Prozent des Konzernumsatzes aus einem einzigen Medikament. In den Vereinigten Staaten endet der Patentschutz laut dem Fachportal Fierce Pharma im März 2031. Sanofi nennt den Deal deshalb einen ersten Schritt, um die Wirkstoffpipeline rechtzeitig aufzufüllen. Die neue Chefin Belén Garijo, zuvor an der Spitze des Darmstädter Merck-Konzerns, will damit den "Innovationsmotor" zünden.

    Die Analysten von Jefferies loben den Vorstoß. Die Projekte befänden sich zwar in einem frühen Stadium, die Erweiterung sei aber positiv zu werten. Sie zeige, dass die neue Chefin die größten noch beherrschbaren Unsicherheiten für Investoren gezielt angehe.

    Rechtsstreit beigelegt

    Mit dem Deal begraben die Partner auch ihren Streit um die bisherige Zusammenarbeit. Künftig leitet Regeneron Forschung und Entwicklung. Sanofi übernimmt den weltweiten Vertrieb. Kosten und Gewinne teilen sich beide hälftig. An den Konditionen für Dupixent ändert sich nichts. Zudem erhält Regeneron eine Option auf Sanofis Hoffnungsträger Lunsekimig, sobald die späten Studien gegen die chronisch obstruktive Lungenerkrankung abgeschlossen sind.

    Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beidesBei SMARTBROKER+ sicherst du dir im Oktober bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
    Prämie sichern

     

    Laut MarketScreener raten die 25 erfassten Analystinnen und Analysten im Schnitt zum Übergewichten. Ihr durchschnittliches Kursziel von 94,06 Euro liegt gut ein Viertel über dem aktuellen Kurs.

    Fazit

    Sanofi packt das größte Risiko der Aktie an: die Abhängigkeit von Dupixent. Die Vorabzahlung von einer Milliarde Dollar ist für den Konzern gut verkraftbar. Bis die neuen Antikörper Umsatz bringen, vergehen allerdings Jahre. Zudem scheitern viele Wirkstoffe in frühen Studien. Bis dahin trägt das starke Wachstum von Dupixent die Aktie. Wer einsteigen will, braucht Geduld bis zum Ende des Jahrzehnts.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    8-Milliarden-Wette Mehr als 40 % vom Umsatz in Gefahr? Sanofis Plan gegen das Patent-Aus Sanofi zahlt Regeneron bis zu acht Milliarden Dollar für vier neue Antikörper. Der Grund: Seinem Kassenschlager Dupixent droht das Patent-Aus. Die Aktie zieht an. Doch geht die Wette der neuen Chefin auf?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     