Advanced Blockchain: Polymer knackt 3,7 Mrd. USD bei Cross-Chain-Transfers
Polymer setzt neue Maßstäbe im Cross-Chain-Transfer: Milliardenvolumen, Sekunden-Transaktionen und nahtlose Verbindungen über Dutzende führende Blockchains hinweg.
Foto: adobe.stock.com
- Polymer, ein Portfoliounternehmen der Advanced Blockchain AG, hat Cross-Chain-Transfers im kumulierten Wert von 3,74 Milliarden US-Dollar verarbeitet; das monatliche Volumen hat sich seit Dezember 2025 mehr als vervierfacht.
- Im September 2026 überstieg das monatliche Transfer-Volumen 500 Millionen US-Dollar – ein Höchstwert der vergangenen zwölf Monate.
- Polymer verifiziert Transfers mit kryptografischen Nachweisen direkt aus den Aufzeichnungen der Quell-Blockchain und benötigt dafür keinen vertrauenswürdigen Intermediär; Cross-Chain-Aktionen dauern üblicherweise rund 1,5 Sekunden.
- Das Netzwerk verbindet inzwischen mehr als 45 produktive Blockchains, darunter Ethereum, Solana, Tron, BNB Chain und Avalanche sowie neuere Netzwerke wie Circle’s Arc und Robinhood Chain.
- Gemeinsam mit LI.FI bietet Polymer eine USDC-Bridge über 16 Blockchains an, die USDC im Verhältnis 1:1 überträgt; zudem ist Polymer in weitere Routing-, Handels- und Settlement-Angebote integriert.
- Advanced Blockchain hält an Polymer ein SAFE, das bei einer künftigen Eigenkapitalfinanzierung in Aktien umgewandelt wird, sowie eine Token-Allokation mit mehrjähriger Lock-up-Periode nach dem Token-Launch.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresabschluss 2026, bei Advanced Blockchain ist am 30.10.2026.
Der Kurs von Advanced Blockchain lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2530EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,38 % im
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