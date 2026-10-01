Neues 360-Video zeigt Fortschritte auf Gran Pilar

Besonders bemerkenswert ist die Einschätzung des Managements, dass die neue Entdeckung bei El Mezquite sogar ein größeres Ressourcenpotenzial besitzt als die 2 km entfernte, etablierte Main Zone.

Gleichzeitig schreiten die Arbeiten an der Pilotanlage weiter voran: Erzmaterial wird bereits auf Halde gelagert und die Inbetriebnahme ist weiterhin noch für dieses Jahr vorgesehen.

Das neue Video zeigt Gran Pilar aus der Luft und verbindet die wichtigsten aktuellen Projektbereiche: Den 1,4 km langen El Mezquite Trend, die Main Zone und die im Aufbau befindliche Pilotanlage. Die Aufnahmen stammen laut Tocvan von Anfang September 2026.

El Mezquite gewinnt zunehmend an Bedeutung: Nach inzwischen 3 bedeutenden Bohrabschnitten sieht Tocvan dort erhebliches Wachstumspotenzial. Das Management hält es mittlerweile für möglich, dass El Mezquite die Main Zone hinsichtlich des gesamten Ressourcenpotenzials sogar übertreffen könnte.

Nach inzwischen 3 bedeutenden Bohrabschnitten sieht Tocvan dort erhebliches Wachstumspotenzial. Das Management hält es mittlerweile für möglich, dass El Mezquite die Main Zone hinsichtlich des gesamten Ressourcenpotenzials sogar übertreffen könnte. Der mineralisierte Korridor erstreckt sich über ca. 1,4 km: Nach Einschätzung des Unternehmens beginnt El Mezquite erst, sein Potenzial zu zeigen, während weitere Bohrungen die Neuentdeckung weiter definieren und vergrößern sollen.

Nach Einschätzung des Unternehmens beginnt El Mezquite erst, sein Potenzial zu zeigen, während weitere Bohrungen die Neuentdeckung weiter definieren und vergrößern sollen. Auch an der Main Zone laufen die Arbeiten weiter: Neben zusätzlichen Bohrungen werden neue Trenches (Gräben) geöffnet, aus denen Material für die Pilotanlage gewonnen wird.

Neben zusätzlichen Bohrungen werden neue Trenches (Gräben) geöffnet, aus denen Material für die Pilotanlage gewonnen wird. Die Pilotanlage schreitet weiter voran: Tocvan hat bereits damit begonnen, Material auf Halde zu lagern. Die Anlage steht somit kurz vor Inbetriebnahme.

Tocvan hat bereits damit begonnen, Material auf Halde zu lagern. Die Anlage steht somit kurz vor Inbetriebnahme. Die jüngsten metallurgischen Ergebnisse bezeichnet Tocvan als wichtigen Schritt zur Risikoreduzierung: Laut Management zeigen die neuesten Tests sehr hohe Gewinnungsraten für Gold und Silber. Tocvan spricht dabei ausdrücklich von einem „massive de-risking event“ und sieht darin zugleich einen Beleg dafür, wie schnell sich Projekte in Sonora entwickeln lassen.

Laut Management zeigen die neuesten Tests sehr hohe Gewinnungsraten für Gold und Silber. Tocvan spricht dabei ausdrücklich von einem „massive de-risking event“ und sieht darin zugleich einen Beleg dafür, wie schnell sich Projekte in Sonora entwickeln lassen.

Blick über Gran Pilar: Im Vordergrund erstreckt sich der rund 1,4 km lange El-Mezquite-Trend, während in etwa 2 km Entfernung die Main Zone und die im Bau befindliche Pilotanlage zu sehen sind. Das Bild verdeutlicht eindrucksvoll, wie eng Exploration und Entwicklung auf dem Projekt räumlich miteinander verbunden sind.

Fazit

Gran Pilar macht derzeit an 2 entscheidenden Stellen Fortschritte: Bei El Mezquite verdichtet sich mit den bisherigen Bohrerfolgen zunehmend das Bild einer bedeutenden Gold-Lagerstätte, während die Pilotanlage ihrer geplanten Inbetriebnahme näherkommt.

Bemerkenswert ist vor allem Tocvans Einschätzung, dass El Mezquite langfristig sogar eine größere Gold-Ressource als die Main Zone entwickeln könnte.

Gleichzeitig stehen noch zahlreiche Bohrergebnisse aus, sodass die nächsten Resultate mit besonderer Spannung erwartet werden. Sie dürften weitere Hinweise darauf liefern, wie groß und zusammenhängend das Gold-System tatsächlich ist. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass ein Teil der noch ausstehenden Ergebnisse auch aus anderen Bereichen des Grundstücks stammt.

Die jüngsten metallurgischen Ergebnisse und der Baufortschritt der Pilotanlage zeigen, dass Gran Pilar längst über die reine Exploration hinausgewachsen ist: Das Projekt gewinnt nun auch operativ sichtbar an Substanz und nähert sich einer neuen Entwicklungsphase.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.802.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,69 CAD (30.09.2026)

Marktkapitalisierung: 54 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,431 EUR (30.09.2026)

Marktkapitalisierung: 34 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Aussagen über den Baufortschritt, die geplante Inbetriebnahme und den Betrieb der Pilotanlage sowie über hohe Gold- und Silbergewinnungsraten sind ebenfalls zukunftsgerichtet. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Pilotanlage nach dem derzeitigen Zeitplan fertiggestellt oder noch 2026 in Betrieb genommen wird oder dass im Pilotmaßstab vergleichbare metallurgische Ergebnisse wie in bisherigen Tests erzielt werden. Eine Pilotproduktion stellt keinen Nachweis einer nachhaltigen kommerziellen Produktion oder wirtschaftlichen Rentabilität dar. Für Gran Pilar sind derzeit keine Mineralreserven definiert. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß erheblichen Risiken und Unsicherheiten und es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen. Annahmen des Managements oder Interpretationen des Autors können sich als unvollständig, zu optimistisch oder falsch erweisen. Die tatsächliche metallurgische Leistung, der Baufortschritt, die Inbetriebnahme, die Pilotproduktion, kommerzielle Verhandlungen, Betriebsergebnisse, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und zukünftige Ereignisse können wesentlich von den in diesem Bericht ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Gewicht beizumessen und vor einer Anlageentscheidung die in den öffentlichen Einreichungen von Tocvan Ventures Corp. beschriebenen Risikofaktoren zu prüfen. Weder Rockstone noch der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, außer soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

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