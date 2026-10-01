Börsenstart Europa - 01.10. - AT 20 schwach -2,04 %

Der MDAX steht bei 30.494,13 PKT und verliert bisher -0,63 %. Top-Werte: HENSOLDT +2,60 %, CTS Eventim +1,29 %, Elmos Semiconductor +0,71 % Flop-Werte: Salzgitter -3,66 %, Aroundtown -2,93 %, Lanxess -2,35 %

Der DAX steht bei 24.878,56 PKT und verliert bisher -0,91 %. Top-Werte: Infineon Technologies +1,44 %, Continental +0,76 %, MTU Aero Engines +0,28 % Flop-Werte: Heidelberg Materials -2,54 %, Bayer -2,20 %, Deutsche Bank -2,04 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:08) bei 3.975,35 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: HENSOLDT +2,60 %, PVA TePla +2,04 %, Infineon Technologies +1,44 %

Flop-Werte: ATOSS Software -3,21 %, Evotec -2,21 %, United Internet -2,14 %

Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:07) bei 6.190,27 PKT und fällt um -0,88 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +1,44 %, Deutsche Boerse +0,18 %, Sanofi +0,14 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,89 %, ING Group -2,78 %, TotalEnergies -2,37 %

Der AT 20 steht aktuell (09:59:28) bei 6.744,14 PKT und fällt um -2,04 %.

Top-Werte: DO & CO +1,07 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,11 %, Andritz -0,36 %

Flop-Werte: Lenzing -8,44 %, Mayr-Melnhof Karton -3,31 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:08) bei 13.669,28 PKT und fällt um -0,88 %.

Top-Werte: Galderma Group +0,44 %, Givaudan +0,42 %, ABB +0,39 %

Flop-Werte: UBS Group -1,87 %, Sandoz Group -1,85 %

Der FR 40 steht aktuell (09:58:22) bei 7.862,94 PKT und fällt um -0,87 %.

Top-Werte: Thales +0,85 %, Euronext +0,70 %, Sanofi +0,14 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,89 %, Accor -2,70 %, Capgemini -2,50 %

Der SE 30 steht aktuell (09:55:29) bei 3.234,73 PKT und fällt um -0,90 %.

Top-Werte: ABB +0,39 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,12 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,07 %

Flop-Werte: Sandvik -3,24 %, Tele2 (B) -2,44 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.895,00 PKT und fällt um -0,93 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,17 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,57 %, Jumbo +0,48 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,22 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,12 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,81 %