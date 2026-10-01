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    iOmx Therapeutics holt Rüdiger Wolff als neuen Finanzchef an Bord

    Mit einem ausgewiesenen Finanzexperten an der Spitze stellt iOmx Therapeutics die Weichen für die nächste Wachstumsphase in der Immunonkologie.

    iOmx Therapeutics holt Rüdiger Wolff als neuen Finanzchef an Bord
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • iOmx Therapeutics hat Rüdiger Wolff mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt.
    • Das Martinsrieder Biotechunternehmen entwickelt Immunonkologie-Therapeutika gegen Resistenzmechanismen bei soliden Tumoren.
    • Wolff war zuletzt Senior Vice President Finance bei CureVac und unterstützte dort unter anderem den Nasdaq-Börsengang 2020.
    • Er bringt Erfahrung in Finanzierung, SEC-Berichterstattung, Corporate Finance und internationalen Geschäftsaktivitäten mit; zuvor war er auch bei Woodward und Praxair tätig.
    • Wolff ist Steuerberater und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg; seine berufliche Laufbahn begann bei KPMG.
    • Bei iOmx soll er Finanzstrategie und Unternehmensstrukturen stärken sowie die Pipeline und das weitere Wachstum unterstützen.



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    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    iOmx Therapeutics holt Rüdiger Wolff als neuen Finanzchef an Bord Mit einem ausgewiesenen Finanzexperten an der Spitze stellt iOmx Therapeutics die Weichen für die nächste Wachstumsphase in der Immunonkologie.
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