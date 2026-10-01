iOmx Therapeutics holt Rüdiger Wolff als neuen Finanzchef an Bord
Mit einem ausgewiesenen Finanzexperten an der Spitze stellt iOmx Therapeutics die Weichen für die nächste Wachstumsphase in der Immunonkologie.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- iOmx Therapeutics hat Rüdiger Wolff mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt.
- Das Martinsrieder Biotechunternehmen entwickelt Immunonkologie-Therapeutika gegen Resistenzmechanismen bei soliden Tumoren.
- Wolff war zuletzt Senior Vice President Finance bei CureVac und unterstützte dort unter anderem den Nasdaq-Börsengang 2020.
- Er bringt Erfahrung in Finanzierung, SEC-Berichterstattung, Corporate Finance und internationalen Geschäftsaktivitäten mit; zuvor war er auch bei Woodward und Praxair tätig.
- Wolff ist Steuerberater und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg; seine berufliche Laufbahn begann bei KPMG.
- Bei iOmx soll er Finanzstrategie und Unternehmensstrukturen stärken sowie die Pipeline und das weitere Wachstum unterstützen.
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