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    OTS

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    Innovative Investment Solutions GmbH / INNO INVEST übernimmt ...

    Für Sie zusammengefasst
    • INNO INVEST holt Fabricius-Team nach Darmstadt
    • Levent und Zender stärken das Private Banking
    • Szymoniak stärkt Haftungsdach und Compliance
    OTS - Innovative Investment Solutions GmbH / INNO INVEST übernimmt ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von Fabricius Vermögensverwaltung (FOTO)
    Darmstadt/Frankfurt am Main (ots) - Drei Fachleute wechseln geschlossen nach Darmstadt und stärken Vermögensverwaltung, Family Office und Haftungsdach

    INNO INVEST baut das eigene Geschäft in der Vermögensverwaltung deutlich aus und gewinnt das komplette Private-Banking-Team der Fabricius Vermögensverwaltung GmbH aus Frankfurt am Main. Nesli Levent, Sebastian Zender und Daniel Szymoniak wechseln geschlossen zu dem Darmstädter Vermögensverwalter. Der Schritt stärkt zugleich das eigene Private Banking sowie das Haftungsdach-Geschäft.

    Nesli Levent und Sebastian Zender verstärken das Relationship Management und das Portfoliomanagement des eigenen Private Bankings. Levent bringt ihren ausgeprägten Fokus auf Kundenbeziehungen und die Gewinnung neuer Mandate ein. Zender erweitert das Team mit seiner Expertise in der Betreuung von Stiftungen, im Portfoliomanagement und im Financial Planning. Als Beratungsteam sollen sie die Betreuung vermögender Kunden in Südhessen unter der Leitung des Geschäftsführers Marcel Moog gezielt ausbauen und weiterentwickelt.

    Moog erklärt: "Wir wollen in Südhessen einer der sichtbarsten unabhängigen Vermögensverwalter sein. Dafür verbinden wir persönliche Mandantenbetreuung mit modernem Portfoliomanagement, Stiftungs-Know-how und Financial Planning. Nesli Levent und Sebastian Zender geben diesem Ausbau zusätzliche Schlagkraft. Dabei suchen wir weiter gezielt nach weiteren Private Bankern, um diese bei uns einzustellen."

    Private Banking und Haftungsdach wachsen gemeinsam

    Daniel Szymoniak übernimmt als Partner-Manager schwerpunktmäßig Aufgaben für das Haftungsdach (https://inno-haftungsdach.de) der INNO INVEST. Er betreut gebundene Vermittler, unterstützt die Compliance-Funktion, übernimmt das Projektmanagement komplexer Vorhaben und wirkt an der operativen Weiterentwicklung der Depotbankanbindungen mit. Gleichzeitig stärkt er aus der internen Organisation heraus das eigene Private Banking. Disziplinarisch wird er von Geschäftsführer Stefan Schmitt geführt.

    Mit der Verpflichtung des Fabricius-Teams erweitert INNO INVEST Kundenbetreuung, Portfoliomanagement, Akquisition, Compliance und Projektmanagement in einem Schritt. Das Unternehmen untermauert damit den Wachstumskurs und stellt sich personell breiter auf: Neben der eigenen Vermögensverwaltung wächst auch die Infrastruktur für die angeschlossenen Partnerinnen und Partner des Haftungsdachs.

    Stefan Schmitt, Geschäftsführer von INNO INVEST (https://inno-invest.de) , sagt: "Wir holen ein komplettes Team und besetzen damit mehrere Positionen auf einmal. Nesli Levent und Sebastian Zender stehen für den konsequenten Ausbau unseres eigenen Private Bankings. Daniel Szymoniak stärkt die Struktur, die unser Wachstum im Haftungsdach und in der Vermögensverwaltung trägt. Das ist ein gezielter Schritt in die nächste Wachstumsphase von INNO INVEST."

    Über INNO INVEST

    Als einer der modernsten Vermögensverwalter bietet INNO INVEST neben dem Private Banking und der eigenen Vermögensverwaltung die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements als Haftungsdach für externe Vermögensverwalter, Multi Family Offices und Wertpapierberater an. INNO INVEST setzt bei Prozessen und im Datenmanagement auf die eigenentwickelte Wealthtech-Plattform sowie auf Künstliche Intelligenz (KI). Mit Anbindungen an renommierte Depotbanken wie bspw. UBS (Schweiz), UBS (Deutschland), DAB BNP Paribas, V-Bank, Comdirect, FFB, FNZ, die österreichische easybank oder Interactive Brokers LLC kooperiert INNO INVEST auch mit innovativen Produktplattformen sowie mit ausgewählten Private Equity-Häusern.

    Pressekontakt INNO INVEST

    Sarah Grimm | Öffentlichkeitsarbeit
    Mail: mailto:presse@inno-invest.de
    Telefon: +49 (6151) 493 716 0
    Postanschrift
    Heidelberger Straße 44 | 64285 Darmstadt
    inno-invest.de | inno-haftungsdach.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155199/6362776 OTS: Innovative Investment Solutions GmbH







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