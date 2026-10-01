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    APA ots news

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    FMA-Statistik: Versicherungen im 2. Quartal mit Prämienplus...

    Für Sie zusammengefasst
    • Prämienvolumen steigt im zweiten Quartal um 3,7%
    • Ergebnis sinkt wegen höherer Schäden um 5,7 Prozent
    • Krankenversicherung treibt Wachstum mit 8,3 Prozent
    APA ots news - FMA-Statistik: Versicherungen im 2. Quartal mit Prämienplus...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    APA ots news: FMA-Statistik: Versicherungen im 2. Quartal mit Prämienplus und gestiegenen Schadensfällen

    Austro-Assekuranz zum Q2 mit 3,7% Prämienanstieg und 1,29 Mrd. Ergebnis. Krankenversicherung treibt Wachstum

    Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben zum 2. Quartal
    des Jahres 2026 ein Wachstum des Prämienvolumens von 3,7% auf 6,17 Milliarden verzeichnet. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) fiel mit 1,29 Milliarden um 5,7% etwas niedriger als im Vorjahresquartal aus. Grund dafür waren unter anderem gestiegene Schadensaufwendungen , die wiederum zum Teil durch stabile Kapitalerträge kompensiert wurden. Das zeigt die heute veröffentlichte Statistik der Finanzmarktaufsicht (FMA).

    Überdurchschnittlich stark stieg erneut das Prämieneinkommen in der Krankenversicherung mit 8,3%. In der Lebensversicherung setzte sich der Trend hin zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort. Gewinnseitig glich die Lebensversicherung einen Rückgang in der Kranken- sowie der Schaden- und Unfallversicherung weitgehend aus. Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am Solvabilitätsgrad - stieg im Jahresvergleich auf 266% (Median), einer der höchsten Werte in Europa.

    In den Zahlen zum zweiten Quartal zeigen sich noch nicht die Schäden durch die ungewöhnlich starke sommerliche Dürre in Mitteleuropa, die ab dem 3. Quartal wirksam werden. Die Exponierung der österreichischen Versicherungsunternehmen gegenüber klimabezogenen Risiken wird von der FMA seit 2019 systematisch überwacht. Etwa ein Viertel der von den Versicherungsunternehmen direkt oder über Fondsinvestments gehaltenen Vermögenswerte sind klimarelevant. Das sind insgesamt etwa 32,8 Milliarden. Den größten klimarelevanten Anteil bildet mit ca. 14,6% der Immobilien-Sektor gefolgt von energieintensiven Betrieben mit 4,8%.

    Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA- Website unter
    https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte- versicherungen/

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0079 2026-10-01/10:00







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