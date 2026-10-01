Die Zinsen steigen weiter, die meisten Aktien fallen, während sich die KI-Blase sich weiter aufbläht! Die Wall Street ignoriert noch, dass steigende Zinsen vor allem für den immer stärker verschuldeten KI-Sektor sehr gefährlich sind! Denn die Aufnahme von Schulden wird immer teurer, gleichzeitig werden viele geplante Datencenter gar nicht oder erst viel später fertiggestellt - sodass Einnahmen in immer weitere Ferne rücken, um die immer teureren KI-Schulden zu refinanzieren. Der Kredit-Markt zeigt schon klare Stress-Symptome (vor allem bei Oracle). An der Wall Street fallen die meisten Aktien, vor allem jene, die unter steigenden Zinsen leiden - aber das trifft ja eben auch für die KI-Industrie zu, die hemmungslos investiert und das zunehmend über Schulden finanziert hat. Also werden die Schulden immer teurer, während die Gewinne nur bei den Schaufel-Verkäufern (Nvidia, Micron) im Goldrausch anfallen, aber die Goldsucher (Hyperscaler) mit diesen Schaufeln einfach kein Gold finden..

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Das Video "Steigende Zinsen: Tickende Zeitbombe für Schulden der KI-Blase! " sehen Sie hier..