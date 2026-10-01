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    Steigende Zinsen: Tickende Zeitbombe für Schulden der KI-Blase!

    Denn die Aufnahme von Schulden wird immer teurer, gleichzeitig werden viele geplante Datencenter gar nicht oder erst viel später fertiggestellt - sodass Einnahmen in immer weitere Ferne rücken, um die immer teureren KI-S

    Die Zinsen steigen weiter, die meisten Aktien fallen, während sich die KI-Blase sich weiter aufbläht! Die Wall Street ignoriert noch, dass steigende Zinsen vor allem für den immer stärker verschuldeten KI-Sektor sehr gefährlich sind! Denn die Aufnahme von Schulden wird immer teurer, gleichzeitig werden viele geplante Datencenter gar nicht oder erst viel später fertiggestellt - sodass Einnahmen in immer weitere Ferne rücken, um die immer teureren KI-Schulden zu refinanzieren. Der Kredit-Markt zeigt schon klare Stress-Symptome (vor allem bei Oracle). An der Wall Street fallen die meisten Aktien, vor allem jene, die unter steigenden Zinsen leiden - aber das trifft ja eben auch für die KI-Industrie zu, die hemmungslos investiert und das zunehmend über Schulden finanziert hat. Also werden die Schulden immer teurer, während die Gewinne nur bei den Schaufel-Verkäufern (Nvidia, Micron) im Goldrausch anfallen, aber die Goldsucher (Hyperscaler) mit diesen Schaufeln einfach kein Gold finden..

    Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/
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    Das Video "Steigende Zinsen: Tickende Zeitbombe für Schulden der KI-Blase! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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