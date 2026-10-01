🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hamburg jüngstes Bundesland - Sachsen-Anhalt am ältesten

    Für Sie zusammengefasst
    • Hamburg war Ende 2025 mit 42,3 Jahren am jüngsten
    • Sachsen-Anhalt hatte die älteste Bevölkerung
    • Ländliche Gemeinden alterten in 15 Jahren stärker
    Hamburg jüngstes Bundesland - Sachsen-Anhalt am ältesten
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Hamburg war zum Jahresende 2025 das jüngste Bundesland in Deutschland, am ältesten war die Bevölkerung im Schnitt in Sachsen-Anhalt. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor.

    Erwartungsgemäß leben in den Stadtstaaten demnach eher jüngere Leute: In Hamburg waren die Menschen laut Statistik durchschnittlich 42,3 Jahre alt, gefolgt von Berlin (42,8 Jahre) und Bremen (43,2 Jahre). Die älteste Bevölkerung wies dagegen Sachsen-Anhalt auf mit durchschnittlich 48,4 Jahren. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (48,3 Jahre) und Thüringen (48,2 Jahre) war das Durchschnittsalter demnach vergleichsweise hoch.

    Mecklenburg-Vorpommern am stärksten gealtert

    Wo ist die Bevölkerung innerhalb von 15 Jahren besonders stark gealtert? Hier liegt den Angaben zufolge Mecklenburg-Vorpommern vorn. Das Durchschnittsalter stieg dort im Vergleich zu 2011 um 2,5 Jahre. Das Bundesland mit der geringsten Alterung sei dagegen Bremen, wo ein Rückgang von 0,7 Jahre verzeichnet wurde. "Die Bevölkerung in dem Stadtstaat wurde also im Schnitt etwas jünger", erklärten die Statistiker.

    Und wie sieht es generell in Deutschland aus?

    "Insgesamt ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung innerhalb der letzten 15 Jahre um gut ein Jahr gestiegen: 2011 hatte es noch bei 43,9 Jahren gelegen, Ende 2025 betrug es 45 Jahre", hieß es.

    Zudem gilt laut der Daten: Je ländlicher eine Gemeinde in Deutschland ist, desto stärker ist sie in den vergangenen 15 Jahren gealtert.

    * In den Großstädten habe das Durchschnittsalter von 2011 bis 2025 nur leicht zugenommen: und zwar von 43,2 auf 43,5 Jahre.

    * Dagegen sei das Durchschnittsalter in Landgemeinden um 2,5 Jahre gestiegen: von 44,3 auf 46,8 Jahre.

    * Auch bei Kleinstädten habe sich das Durchschnittsalter vergleichsweise deutlich erhöht: um 2,2 Jahre von 44,1 auf 46,3 Jahre.

    * Bei Mittelstädten - mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern - stieg das Durchschnittsalter um 1,6 Jahre von 43,8 auf 45,4 Jahre.

    Das Bundesamt gab die Daten auf Basis einer Auswertung von rund 10.500 Gemeinden bekannt./jto/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Hamburg jüngstes Bundesland - Sachsen-Anhalt am ältesten Hamburg war zum Jahresende 2025 das jüngste Bundesland in Deutschland, am ältesten war die Bevölkerung im Schnitt in Sachsen-Anhalt. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor. Erwartungsgemäß leben in den Stadtstaaten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     