Redcare Pharmacy Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 01.10.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie fällt um -5,02 % auf 69,05€. Die Redcare Pharmacy Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,89 % wieder ab und notiert heute bei 69,05€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Redcare Pharmacy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,09 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +17,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy +10,38 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -0,80 % im Plus-Minus-Bereich. Redcare Pharmacy entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,44 % 1 Monat +16,31 % 3 Monate +9,09 % 1 Jahr -1,53 %

? wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.10.2026, 10:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angehobene Umsatzprognose, starkes Rx-Wachstum in Deutschland und Erwartungen steigender Profitabilität durch Skalierung und Automatisierung. Genannt werden rund 925 Mio. Euro Q3-Umsatz und 29 % Wachstum. Charttechnisch gelten 60 Euro als Unterstützung und 70–72 Euro als Widerstand; diskutiert werden auch Short-Quoten unter 8 % bis 11,14 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd.EUR € wert.

**Redcare Pharmacy hebt Prognose erneut an** Redcare Pharmacy erhöht zum zweiten Mal in diesem Jahr die Umsatzprognose für 2026. Der niederländische Online-Apothekenbetreiber erwartet nun ein Wachstum des Konzernumsatzes von 16 bis 18 Prozent. Zuvor …

Redcare Pharmacy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar