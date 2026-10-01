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    Chartanalyse

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    Zscaler-Aktie zwischen Frühjahrscrash und zarter Trendwende

    Die Zscaler-Aktie hat in drei Jahren einen Sturm erlebt: auf eine spektakuläre Rally folgte ein tiefer Absturz, nun eine fragile Erholung. Zwischen historischem Hoch und markantem Tief sucht der Titel derzeit nach einer neuen, tragfähigen Trendrichtung.

    Chartanalyse - Zscaler-Aktie zwischen Frühjahrscrash und zarter Trendwende
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Dreijahresbild: Von der Rally in die scharfe Korrektur

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Zscaler-Aktie ein ausgeprägt volatiles Auf und Ab. Nach einer Aufwärtsphase von rund 150 US-Dollar im Herbst 2023 zog der Kurs im Jahr 2024 und insbesondere 2025 deutlich an und markierte am 3. November 2025 mit 292,00 US-Dollar das Drei-Jahres-Hoch. Auf diese Rally folgte jedoch ab Ende 2025 eine klare Korrekturbewegung, die sich 2026 dramatisch beschleunigte. Der Kurs rutschte bis auf 100,60 US-Dollar am 10. April 2026 ab und erreichte damit das Drei-Jahres-Tief. Seit diesem Tief arbeitet sich die Aktie schrittweise nach oben und hat einen Teil der Verluste wettgemacht, bleibt aber weit unter den früheren Spitzenständen zurück.

    Aktuelle Lage im historischen Kontext

    Der letzte verfügbare Schlusskurs vom 30. September 2026 liegt bei 176,06 US-Dollar. Damit notiert Zscaler deutlich über dem markanten Tief vom April, aber immer noch klar unterhalb des Rekordhochs aus dem Jahr 2025. Bezogen auf die Spanne zwischen 100,60 und 292,00 US-Dollar befindet sich der Kurs grob im unteren Mittelfeld: Rund 39 Prozent des Weges vom Tief sind aufgeholt, etwa 61 Prozent trennen die Aktie noch vom Drei-Jahres-Hoch. Charttechnisch ist die Phase seit dem Frühjahr 2026 damit eher als Erholungs- bzw. Bodenbildungsprozess innerhalb eines zuvor etablierten Abwärtstrends zu werten.

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    200-Tage-Linie signalisiert zarte Trendwende

    Blickt man auf die Kursniveaus der vergangenen Monate, pendelte Zscaler nach dem Frühjahrscrash längere Zeit im Bereich um 110 bis 150 US-Dollar, bevor ab Mai und Sommer 2026 wieder höhere Niveaus bis in den Bereich knapp unter 190 US-Dollar erreicht wurden. Aus dieser Entwicklung lässt sich die 200-Tage-Linie grob um etwa 160 US-Dollar abschätzen. Mit dem aktuellen Kurs von 176,06 US-Dollar handelt die Aktie damit in einer Größenordnung von rund 10 Prozent oberhalb dieser langfristigen Durchschnittslinie. Dieses Polster über der 200-Tage-Linie deutet auf eine erste Stabilisierung hin: Der zuvor dominierende Abwärtstrend ist gebrochen, ein nachhaltiger neuer Aufwärtstrend ist jedoch noch nicht voll etabliert.

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    Unterstützungen und Widerstände im Zscaler-Chart

    Kurzfristig hat sich im Bereich um 170 bis 175 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet: In den letzten Septembertagen 2026 wurde dieser Bereich mehrfach getestet, ohne dass es zu einem Durchbruch nach unten kam. Darunter wartet ein breiter Supportkorridor um 150 bis 155 US-Dollar, der aus den Rücksetzern im Sommer 2026 hergeleitet werden kann. Übergeordnet stellt der Bereich 100 bis 120 US-Dollar eine massive Bodenregion dar, in der die Korrektur im Frühjahr 2026 mehrfach auslief. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 185 und 190 US-Dollar auf spürbaren Widerstand, gefolgt von der Zone um 200 bis 210 US-Dollar, in der frühere Erholungen ins Stocken gerieten. Erst ein Anlauf in Richtung der Hochregion zwischen 270 und 292 US-Dollar würde den langfristigen Abwärtspfad vollständig infrage stellen.

    Zscaler

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    ISIN:US98980G1022WKN:A2JF28Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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